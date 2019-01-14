肉圓惡父苦命兒「班上前3名」　英文繪畫、定向越野代校勇奪牌

▲林童遭因為肉圓沒加辣，遭到父親暴打。（圖／翻攝自爆料公社）

突發中心／新北報導

一名林姓男童因為幫爸爸「買肉圓沒加辣」，竟然就遭到這名狠父暴打，令人感到相當不捨、鼻酸。此外，林童在學校的表現相當優異，英文繪畫、定向越野都曾代表學校參加比賽得獎，而平時課業也都是班上前三名，但如今卻傳出「肉圓事件」被自己爸爸家暴的憾事，讓廣大網友都感到相當痛心。

林童就讀的學校校方表示，已經接獲媽媽電話告知，要一路請假到寒假，而林童在校相當正常，之前學校舉辦爬山活動，他的父母親還有一起參加，看起來相當恩愛。此外，林童在校表現優異，就連課業也都是班上前三名，還曾經代表學校出去比賽。另外，校方也表示，已經通報校園安全家防中心，學校也啟動輔導機制，會定期跟孩子聯繫，包含校長、老師都有跟媽媽了解請假跟身心狀況，隨時可以提供協助。看到媒體播出覺得很遺憾，平常沒有看到他身上有傷痕、從來沒有。

▲林男因「肉圓沒加辣」痛毆母子，被在地民眾毆打送醫。（圖／記者陳豐德翻攝）

整起案件曝光於13日下午，當時林男不斷鬼打牆質疑「為什麼沒加辣？」媽媽解釋小孩有說要加辣，但老闆沒加到，爸爸又逼問「你有說加辣，為什麼老闆沒聽你的？有可能嗎？老闆有可能發生這種事嗎？」儘管小孩委屈的辯解，這名惡爸卻還是不斷痛毆他，行徑相當誇張。對此，媽媽已經在深夜對丈夫提告傷害，也在警方的協助下火速聲請緊急保護令完成。

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