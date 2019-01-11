「高雄燈會元宵節前2天關燈」挨轟　韓國瑜大轉彎：順延3天

▲高雄燈會確定將會順延2天結束 。（圖／高雄市觀光局提供）

記者吳奕靖／高雄報導

2019年愛河燈會原定活動日期從原本16天縮短為9天，燈會只有在2月9日至到2月17日舉辦，但是元宵節是在2月19日，就有網友質疑元宵節還沒到，高雄燈會就結束了，元宵節沒燈會恐怕是高雄頭一遭，批評聲浪四起，不過，高雄市長韓國瑜聽見了，愛河燈會舉辦時間將順延3天，也就是到2月20日為止。

據了解，觀光局會將高雄燈會舉辦截止時間定在2月17日，主要是考量南臺灣有三大燈會：包括台灣燈會（屏東）、高雄市政府、佛光山平安燈會，所以先規劃高雄燈會先開一個頭，讓其他燈會接力。高雄不和台灣燈會強碰。讓大家來到愛河燈會，以後也去看其他的燈會。

▲「國瑜夜市」120個抽籤攤位吸引大批攤商前往抽籤 。（圖／高雄市觀光局提供）

此外，這次愛河燈會呈現的「國瑜夜市」也同步順延至2月20日。高雄市政府觀光局於1月11日（星期五）在河東路六合截流站前辦理發放號碼牌及抽籤作業，現場吸引近2000名民眾參與，其中120個抽籤攤位於1月11日(星期五)，已順利抽出，種類以美食及小吃為主，還有部分文創商品，活動期間歡迎閤家光臨來高雄愛河賞燈、看表演、逛復古夜市、玩童年古玩、嚐美食，歡渡春節元宵假期，攤商及周邊的商家發大財。