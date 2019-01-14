影／「肉圓惡爸」沒加辣痛打親兒！　妻深夜怒告傷害

▲民眾遞上一根辣椒，隨後猛賞林男一巴掌。（圖／翻攝自臉書／黑色豪門企業）

突發中心／新北報導

蘆洲一名42歲林姓男子，因為肉圓沒加辣就痛毆兒子，母親勸阻也被勒脖，而這家暴情形竟還不是第一次發生，母子倆常被打到全身是傷，這次才決定錄影存證聲請家暴令訴請離婚。影片曝光後引發暴動，13日有不滿的民眾將林男痛毆到送醫，更有大批民眾聚集蘆洲住處炒辣椒。另外，男童的母親也對施暴夫提出傷害告訴。

員警漏夜製作偵訊筆錄，而妻子做完筆錄後，對丈夫提告傷害函送。另外，警方也表示，已經幫助聲請緊急保護令完成，並將他們安置於安全處所，目前安全無虞。此外，案發後有7位義憤民眾前往父親住處跟其理論，其中2名男子動手毆打狠父的臉部，造成他臉頰受傷，雖然狠父沒有提出告訴，但警方仍然依社會秩序維護法移送法辦。

▲林男因「肉圓沒加辣」痛毆母子，被在地民眾毆打送醫。（圖／記者陳豐德翻攝）

整起案件曝光於13日下午，當時林男不斷鬼打牆質疑「為什麼沒加辣？」媽媽解釋小孩有說要加辣，但老闆沒加到，爸爸又逼問「你有說加辣，為什麼老闆沒聽你的？有可能嗎？老闆有可能發生這種事嗎？」儘管小孩委屈的辯解，這名惡爸卻還是不斷痛毆他，行徑相當誇張。

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