佛光山潮州講堂　送臘八粥與轄內機關民眾結緣

▲佛光山潮州講堂監寺如慶法師（右三）、朝隆宮董事長郭廷周（左三）在朝隆宮廣場與民眾分享臘八粥的喜悅。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

農曆12月初8即將到來，國際佛光會中華總會潮州講堂東港、枋寮分會兩分會11日分別在東港鎮朝隆宮等處烹煮臘八粥，與轄內機關團體及民眾結緣，分享平安喜樂。

臘八粥是釋迦牟尼佛受牧羊女乳糜供養而來，而臘八粥食材有圓糯米、芋頭、紅蘿蔔、米豆或花生、油豆腐、青江菜、油條2量杯、老薑，依適量配比熬成粥供佛，稱為「臘八粥」。

▲潮州講堂枋寮分會分送星雲大師的新春墨寶及臘八粥到枋寮分局。

佛光山潮州講堂東港分會向東港鎮朝隆宮借用廟宇廣場，會長鄭雪惠於10日下午即動員4~50位義工準備食材，忙碌不已；11日凌晨3時左右動手烹煮，一大早一碗碗熱騰騰的臘八粥即由義工分別裝碗。

▲民眾在東港朝隆宮廣場排隊分享臘八粥▼

分別送到東隆宮、朝隆宮、東港警分局、鎮公所、代表會、佑生及佑康安養院、安泰醫院、輔英醫院、東興與以栗兩國小、東港高中、中興里、朝安里、興台里、頂新里、東和里等各機關共8600碗。東港分局長劉清俊代表員警感謝東港分會用心。

朝隆宮現場則有民眾排隊依次取用臘八粥；一位撿拾資源回收回收的民眾表示，以前一撿一天的回收物，可以賣到百來元，買一兩個便當食用，現在一天下來只能賣3~40元，買不到一個便當，聽到有分送臘八粥消息，趕緊來排隊。

枋寮分會由會長黃美足率領副會長李進輝、督導孫伯宗等至枋寮分局，準備臘八粥200碗供員警們食用，另贈送了星雲法師新春墨寶春聯予分局，在冬日時節溫暖員警們的心。

枋寮分會已連續多年至分局發送臘八粥，除與警察同仁們結緣外，也是藉由送上暖暖的一碗粥，慰勞警察們一年來的辛勤工作，並希望新的一年平安、順利。員警們收到後直說「健康又好吃」、「收到滿滿的祝福」。

枋寮分局長蔡進明表示，感謝枋寮分會為員警們送上的祝福，也期許分局同仁在吃完臘八粥後，可以收穫滿滿能量，在新的一年能持續用心為民眾服務，守護轄區治安。