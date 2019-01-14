周二晚起「更強冷空氣報到」　北部3天有雨探14度

▲周二晚起到周五北部濕濕涼涼。（圖／資料照／記者季相儒攝）

記者陳俊宏／台北報導

宜蘭縣「大雨特報」！中央氣象局提醒，周二（15日）晚起至周五（18日）又有一波東北季風增強、影響，強度上較上一波強，水氣也較多，中部以北及東北部低溫下探至14、15度。

氣象局說，今天（14日）持續受到東北季風影響，但水氣略減少，僅在北部山區及宜花偶有短暫降雨，其他地區大致為多雲到晴；溫度方面，清晨中部以北低溫約16至18度，南部及花東約18至20度，白天北部及宜花高溫約20、21度，一整天感受較涼，中南部及台東高溫可達25至28度，中南部日夜溫差較大。

氣象局清晨對宜蘭縣發布「大雨特報」，另外，受東北季風影響，台南以北、東半部、恆春半島及各離島沿海空曠地區易有8到9級強陣風。

氣象局表示，周二白天東北風強度稍減弱，北台灣氣溫略為回升至23度左右，降雨大致上仍以北部山區及東半部地區為主，其他地區天氣大致穩定、陽光露臉；周二晚起至周五又有一波東北季風增強、影響，強度上較上一波強，水氣也較多，北部及東半部雲量偏多，且有短暫雨，全天感受較濕涼，中南部影響不大，仍是多雲到晴的天氣。

▼周二晚至周五，中部以北及東北部低溫下探至14、15度。（圖／氣象局）

氣象局預報，周二晚至周五，中部以北及東北部低溫下探至14、15度，其他地區約17至19度，北台灣高溫約19、20度，花東高溫約22到24度，中南部約26至28度，溫差依舊相對大一些。

氣象局指出，周六（19日）東北季風的強度有減弱的趨勢，降雨範圍縮小，剩下東半部地區及北部山區仍有小範圍降雨，北部平地降雨機率下降、雲量減少，中南部地區維持多雲到晴的天氣，北台灣的氣溫開始回升；周日（20日）水氣稍增多，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區仍以多雲到晴為主。

氣象局說，下周一（21日）至下周三（23日），東北季風有再增強的趨勢，迎風面的北部及東半部地區易有短暫雨，天氣較濕涼；中南部大致為多雲到晴、日夜溫差大的天氣型態。