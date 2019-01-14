失智老婦路邊徘徊　熱心警載送返家

▲台南市警六分局金華派出所警員林于翔（左）、張翡舒等人，積極助人將75歲失智婦平安送返家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警六分局金華派出所警員林于翔、張翡舒等2員，1月11日執行巡邏勤務時，接報在夏林路有一老婦迷途，警方發現１名老婦在路邊徘徊，林等2員下車關懷，攙扶至安全處，積極查明其身分，將75歲失智婦平安送返家。

警方說因當時該名老婦不記得個人資料，林員即運用行動小電腦中「人臉辨識功能」查詢，才得知老婦的戶籍住址，平安護送返家，讓老婦免於流落街頭而發生危險，在旁民眾對於警方熱心載送返家，積極處事之態度，表示肯定，更對員警之耐心與愛心，深表感激、讚許。

據家屬表示，母親患有老人失智症狀，平日均由他照料生活起居，當天中午母親外出散步，卻迷失方向，以致找不到回家之路，又因年邁體力不支，所以蹲坐在路旁不知所措，幸得林等2員發現主動積極協助，並安全護送返家。

市警六分局長呼籲家中有失智之長者，應多加關心，盡量能讓其隨身攜帶身分證件或在隨身之衣物繡上或寫上姓名、聯繫電話等資料，亦可向台南市社會局申請長者預防走失手鍊或至分局捺印指紋建檔，若長者不慎走失時，可由發現之員警或民眾及時通知家屬陪同帶回，使年長迷途之失智者免於危難。另林等2員主動關懷，積極協助迷途老婦返家，展現出警察溫馨助人的「人民保母」正面形象，堪為同仁表率，將公開表揚。