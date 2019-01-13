68歲失智翁外出迷失2日　白河暖警協助護送平安返家

▲68歲失智翁外出迷失2日，市警白河分局暖警協助護送平安返家。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

家住台南市柳營區68歲失智王姓老翁，整整離家2天，1個人在路上徘徊，被台南市警白河分局警員李誌桀發現，經以人臉辨識系統查出老翁住址，並提供溫茶早餐供其充飢後，李員以警車載送平安返家，令家屬感激不已。

白河分局東原派出所警員李誌桀執行值班勤務，接獲民眾來電稱東山區高原里175公路福勝宮前，有一老翁恍神呆滯坐在該處，李員立即前往查看確實有一老翁失神呆坐地上，詢問該名長者語無倫次無法說出正確姓名及住處，即將該老翁搭載返所了解，再依警用M-police人臉辯識系統交叉查詢比對確認該名長者身分，得知是68歲王姓長者，及住柳營區，副所長羅文錦，見該名長者似有虛脫情形，馬上提供溫茶及自費購買早餐供其充飢。

等王姓長者吃完早餐，警員李誌桀將長者護送返其柳營住家，親友表示王民已步行外出已經2天，大家都焦急萬分，所幸被民眾發現及警方協助，該名長者向親友說：『警方待民如親，並買早餐讓其充飢』，親友由衷感激。長者等人從自身錢包取出千元大鈔要贈與員警以示感謝之意，員警再三拒絕，表示這是警察應盡義務。

白河分局呼籲，對於家中有失智疾病的年長者，可於其所穿著的衣物鏽上家屬的聯絡電話，也可向台南市社會局申請愛心手鍊配戴或至分局捺印指紋建檔，以便走失被尋獲時可迅速聯繫家屬。