台東縣政府提供春節返家專車　農曆春節前後共6列次2200座位

▲台東縣政府今年春節返鄉專車，春節前夕2月1日至2月2日提供3列次、春節後2月8日至2月9日提供3列次，合計6列次列車。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣政府今年春節返鄉專車，將於1月13日（星期日）晚間7點開放網路訂票，春節前夕（2月1日至2月2日）提供3列次返鄉專車、春節後（2月8日至2月9日）提供3列次返工專車，合計近2,200席座位為旅外縣民服務。

台東民衆只要身分證字號開頭是V或戶籍設在台東都可購買。1月13日完成訂票後，請在1月15日前至台北火車站或台東縣政府服務台付款取票。未完成付款取票之車票，將在1月16日早上6時釋出，請縣民朋友儘早取票。

▲6列次班車合計近2,200席座位。

台東縣政府交通及觀光發展處江慧卿處長表示，為加強服務縣民，今年度取票付款時間特別延長，台北火車站服務台為1月14日至1月17日每日11時至20時、台東縣政府為1月14日至1月17日每日9時至18時，下班取票免奔波不趕路。

全票維持為600元、半票及優惠票仍為300元；半票僅限12歲以下或65歲以上縣民購買搭乘，優惠票限定為本縣低收入戶、身心障礙者及其陪同者1人購買搭乘。

詳細訂票規定及時刻表請至「台東縣觀光旅遊網」、「台東就醬玩Amazing Taitung」粉絲團或本府返鄉專車網站（網址：htrain.taitung.gov.tw）查詢。