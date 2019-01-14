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會做事接地氣！ 蘇貞昌14日上午10時正式上任

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▲蘇貞昌上任閣揆，內閣異動名單。（合成圖／本報資料照）

▲蘇貞昌上任閣揆，內閣異動名單。（合成圖／本報資料照）

政治中心／綜合報導

準行政院長蘇貞昌14日上午10時正式就職，閣員名單也在這一兩天陸續敲定，總計29位閣員留任，僅10名閣員是新面孔，目前故宮院長和海洋會主委待選任。蘇貞昌未來如何領導團隊「會做事接地氣」，備受各界關注。

留任的行政院發言人Kolas Yotaka13日下午在記者會上公布完整閣員名單，會中她強調，蘇貞昌組閣核心理念是組一個立刻上手、能接地氣、強化溝通，且要拔擢中生代的「會做事，接地氣」內閣，同時也指示各部會要加強與人民溝通，透過社群媒體讓政策更貼近民心，讓政策推動的過程更加順利。

在蘇貞昌的內閣名單中，多數沿用賴清德內閣人選，僅10位「新面孔」。行政院本部，副院長由陳其邁接任，行政院秘書長由前台南市代理市長李孟諺接任；教育、文化部會方面，教育部長由潘文忠接任。

生活部會，9位閣員僅有3位閣員留任，其他新任閣員包括，交通部長由前台中市長林佳龍接任，交通部政務次長由前台中市政府建設局長黃玉霖接任，環保署長張子敬升任，農委會主委陳吉仲升任，農委會政務副主委由前漁業署署長陳添壽接任，勞動部政務次長由劉士豪接任。另外，經濟部次長龔明鑫轉任政委。

另一方面，陳其邁13日也在臉書表示，感謝總統蔡英文及準行政院長蘇貞昌對他的信任，讓他有一個新挑戰，面對這艱難的工作，他知道上任後，第一件最重要的事情就是「要與蘇院長衝衝衝，在工作崗位上，以緊緊緊的執行力，全力以赴！」

▼▼▼蘇內閣名單▼▼▼

行政院本部
副院長陳其邁（新任）
秘書長李孟諺（新任；前台南市代理市長）
副秘書長何佩珊（留任）
發言人Kolas Yotaka（留任）

兩岸外交國防總統職權
外交部長吳釗燮（留任）
國防部長嚴德發（留任）
陸委會主委陳明通（留任）
僑委會主委吳新興（留任）

財經部會
經濟部長沈榮津（留任）
財政部長蘇建榮（留任）
國發會主委陳美伶（留任）
金管會主委顧立雄（留任）
主計長朱澤民（留任）
人事長施能傑（留任）

教育、文化部會
內政部長徐國勇（留任）
教育部長潘文忠（新任）
文化部長鄭麗君（留任）
原民會主委夷將•拔路兒（留任）
客委會主委李永得（留任）

生活部會
交通部長林佳龍（新任；前台中市長）
交通部政務次長黃玉霖（新任；前台中市政府建設局長）
環保署長張子敬（升任）
農委會主委陳吉仲（升任）
農委會政務副主委陳添壽（新任；前漁業署署長）
衛福部長陳時中（留任）
科技部長陳良基（留任）
勞動部長許銘春（留任）
勞動部政務次長劉士豪（新任）

其他
法務部長蔡清祥（留任）
退輔會主委邱國正（留任）
海委會主委（待選任）
國立故宮院長（待選任）

政委
政委林萬億（留任）
政委張景森（留任）
政委吳政忠（留任）
政委陳美伶（留任）
政委鄧振中（留任）
政委唐鳳（留任）
政委羅秉成（留任）
政委吳澤成（留任）
政委龔明鑫（經濟部次長轉任）

ET快訊
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