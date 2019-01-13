影片1天破10萬！張善政秀「克萊斯勒」　網友驚：院長飛放自我

▲張善政首度跟Youtuber合作，影片上線一天點閱破十萬。（圖／翻攝自Youtube影片）

政治中心／綜合報導

前行政院長張善政首度跟Youtuber合作，第一個合作的平台是「全民瘋車Bar」，主持人是試車網紅廖怡塵，這支影片才上線一天，就已超過10萬的點閱率，更有網友直呼「院長飛放自我」

張善政的愛車是一部已經開了快十幾年的克萊斯勒，這台車款在台灣已經絕版，他喜歡美國車款，當年會買就是覺得「她」實在太美。這次讓愛車曝光，包括內裝和後車廂都在主持人的介紹下在鏡頭前完整呈現，兩人一起開愛車上路。廖怡塵誇讚張善政將車保養得好。

在開車期間，廖怡塵還問張善政一些政策性的問題，包括，院長怎麼看年輕人世代的難題，年輕人被說是草莓族並不服氣，因為很多人都是有才能也很打拚，但大環境不好，政府也沒有好政策，所以常不知道該如何去找出一條對自己最好的路。

張善政認為，年輕人可以把自己在網路上看到比較創新、比較前瞻的想法廣為宣導廣為流傳，給政府一些意見可，告訴政府以這麼做，這樣如果政府真的願意嘗試，也可以紓解政府來自於比較保守社群的壓力，當然年輕人要好好充實自己，當自己有金剛不壞之身時，機會來了，就可以大展拳腳。

另外，廖怡塵也問到關於車子改裝品可賣，但有些東西裝上車就是違法，為什麼會有這樣讓民眾困擾的政策？張善政回應，政府要先做一部份法規的鬆綁，鬆綁後再觀察市場，像美國和大陸，只要法規鬆綁市場就會起來，那台灣比較小，所以政府要有第二步，要不要介入到某程度，因為官員通常比較保守。

張善政提到，高速公路是否設限的問題，並以自己愛開快車為例，北二高剛開通時還曾經因超速被攔下，但像德國的高速公路沒有限速，但卻肇事率也低，這是一個開車習慣和教育培養的問題，要有過渡期間讓民眾習慣，不設速限的話，車流比較快，運量也提升，這些都是好處，壞處就是要考量到安全問題。