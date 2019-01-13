韓國瑜送上兩個相信　陳其邁：中央地方未來一定攜手合作

▲陳其邁直播中與網友分享接下行政院副院長的心情。（圖／翻攝自臉書直播影片）

政治中心／綜合報導

前民進黨立委陳其邁接下行政院副院長，高雄市長韓國瑜送上兩個相信，第一個是相信一定會有傑出的表現，第二個是相信陳其邁會大力幫助高雄。對此，陳其邁13日回應，感謝韓國瑜的祝福，也知道說韓國瑜對高雄有所規劃，假如韓國瑜能在最短時間把整合政策，然後有優先順序，中央地方一定會攜手合作。

2018年九合一選舉，陳其邁競選高雄市長失利，卻接下行政院副院長，引起熱烈討論。陳其邁在臉書表示，民進黨敗選，他知道做得不夠多，也不夠好，因此接受這份職務，在野黨形容是失敗者聯盟，這些不管是酸言酸語也好，或是對民進黨的批評，他會永遠放在心裡，更虛心傾聽民意，也會更加努力打拼。

陳其邁也感謝總統蔡英文及準行政院長蘇貞昌對他的信任，讓他有一個新挑戰，面對這艱難的工作，他知道上任後，第一件最重要的事情就是「要與蘇院長衝衝衝，在工作崗位上，以緊緊緊的執行力，全力以赴！」

另一方面，陳其邁接下行政院副院長，韓國瑜送上兩個相信，第一個是相信一定會有傑出的表現，第二個是相信陳其邁會大力幫助高雄。兩人未來的互動、中央與高雄地方的發展，備受各界關注。

對此，陳其邁指出，他競選高雄市長時曾提到橋頭科學園區、捷運綠色交通路網的規劃跟完備，還有如何讓傳統產業轉型，或者是智慧城市，如今，韓國瑜成為高雄市長，他也知道韓國瑜對高雄有所看法與規劃，假如韓國瑜在最短時間把這些政策做整合，然後有優先順序，中央地方未來一定攜手合作，讓高雄更美好。

陳其邁也強調，高雄是他一生懸命的故鄉，也是生死相依的地方，無論他在哪裡，家在高雄、他的心跟大家在一起，同時，他也感謝支持者的不離不棄，尤其在失敗挫折的時候給予陪伴，讓他感到非常溫暖，他會勇往直前，讓台灣更美好。