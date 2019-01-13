多數閣員「留任」如何接地氣？　行政院：選舉後更謙卑

▲蘇貞昌、陳其邁。（組合圖／記者李毓康攝、記者宋德威翻攝）

記者徐政璿／台北報導

準行政院長蘇貞昌下週一（14日）將就職，副院長確定為近日人氣火紅的前立委陳其邁擔任，秘書長則為台南市前代理市長李孟諺，潘文忠回鍋接任教育部長。由於多數閣員都是「留任」，外界質疑如何接地氣？準行政院秘書長 李孟諺強調，經過這次選舉，相信大家會更謙卑，更傾聽民意，了解民眾需求。

不過，海委會主委和國立故宮院長仍未徵詢到人選，行政院發言人Kolas Yotaka表示，由於組閣的時間相對較短，蘇院長仍以最嚴謹審慎的態度來徵詢閣員，極少數部會難以在這兩三天內完成人事徵詢，因此先由副首長暫代，將待蘇院長正式上任後儘速進行選任。

準行政院秘書長李孟諺及發言人Kolas Yotaka今（13）日召開記者會公布新內閣名單。Kolas表示，準行政院長蘇貞昌這次組閣，核心理念是要組一個立刻上手、能接地氣、強化溝通，而且要拔擢中生代，組成「會做事，接地氣」的內閣。

Kolas指出，蘇院長首先徵詢幾位財經首長，表達非常肯定他們對於新政府上任以來，台灣整體經濟穩定成長的貢獻，並強力爭取幾位首長的留任，懇請他們與新內閣一起努力。另外，蘇院長也希望藉由幾位擁有民代或政務經驗的中生代閣員的幫忙，讓施政方向更「接地氣」。

李孟諺則說，本次改組以留任部會首長居多，不過，也有新任閣員、部分此次也請中生代擔任。上任後定位內閣是「會做事、接地氣」希望能體察民瘼，展現魄力執行力；上任後最重要兩項工作，第一就是非洲豬瘟問題解決，第二則是對台灣經濟發展再檢視、提升與推動，展望2019年，國際經濟情勢有很大變化，如何相關因應，會是首要工作。



媒體詢問，大部分閣員都是由剛總辭的官員留任，要如何接地氣？李孟諺強調，經過這次選舉，相信大家會更謙卑，更傾聽民意，了解民眾需求，執法理想與現實，會更了解民眾需要，透過這樣機會讓閣員更能了解、推動事務上能更近一步提升。

李孟諺說，明天就職交接後，就會召開第一次臨時院會，正式對外發表院長和閣員，以及對未來施政方針目標及方法做出共勉和宣示，至於蔡總統指示的「分享經濟紅利」政策，會盡快安排時間處理。

▼▼▼蘇內閣名單▼▼▼

行政院本部

副院長陳其邁（新任）

秘書長李孟諺（新任；前台南市代理市長）

副秘書長何佩珊（留任）

發言人Kolas Yotaka（留任）

兩岸外交國防總統職權

外交部長吳釗燮（留任）

國防部長嚴德發（留任）

陸委會主委陳明通（留任）

僑委會主委吳新興（留任）

財經部會

經濟部長沈榮津（留任）

財政部長蘇建榮（留任）

國發會主委陳美伶（留任）

金管會主委顧立雄（留任）

主計長朱澤民（留任）

人事長施能傑（留任）

教育、文化部會

內政部長徐國勇（留任）

教育部長潘文忠（新任）

文化部長鄭麗君（留任）

原民會主委夷將•拔路兒（留任）

客委會主委李永得（留任）

生活部會

交通部長林佳龍（新任；前台中市長）

交通部政務次長黃玉霖（新任；前台中市政府建設局長）

環保署長張子敬（升任）

農委會主委陳吉仲（升任）

農委會政務副主委陳添壽（新任；前漁業署署長）

衛福部長陳時中（留任）

科技部長陳良基（留任）

勞動部長許銘春（留任）

勞動部政務次長劉士豪（新任）

其他

法務部長蔡清祥（留任）

退輔會主委邱國正（留任）

海委會主委（待選任）

國立故宮院長（待選任）

政委

政委林萬億（留任）

政委張景森（留任）

政委吳政忠（留任）

政委陳美伶（留任）

政委鄧振中（留任）

政委唐鳳（留任）

政委羅秉成（留任）

政委吳澤成（留任）

政委龔明鑫（經濟部次長轉任）