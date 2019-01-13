中選會、促轉會誰來？蘇貞昌還在找！

記者徐政璿、蔡文鈴／綜合報導

行政院發言人Kolas Yotaka跟行政院副秘書長李孟諺13日公布最新蘇貞昌內閣名單，目前海委會、故宮院長仍待選任，另外，李孟諺解釋中選會、促轉會是獨立單位，並不會跟內閣做一併總辭，但也會在最短時間內做人事定案。

▲中選會代理主委陳朝建、促轉會代理主委楊翠。（合成圖／記者屠惠剛攝、文化部提供）

促進轉型正義委員會，簡稱促轉會，是中華民國行政院為執行轉型正義事務成立的任務編組機關，主要任務統籌規劃「開放政治檔案」、「清除威權象徵及保存不義遺址」、「平復司法不法、還原歷史真相並促進社會和解」、「處理不當黨產」、「其他轉型正義事項」。

▲前促轉會副主委張天欽。（資料照／記者賴于榛攝）

然而，前促轉會副主委張天欽在2018九合一大選前選前，遭媒體爆出「東廠」言論，他在內部會意提到除垢法時點名侯友宜是轉型正義最惡劣的例子，甚至還說「沒有拿來操作很可惜」，引發爭議辭職下台，促轉會主委黃煌雄也為此事件辭職以示負責，目前，促轉會主委由楊翠代理中。

▲前促轉會主委黃煌雄。（資料照／記者賴于榛攝）

中央選舉委員會，簡稱中選會，是中華民國台灣地區全國選舉事務的主管中央二級行政機關，為受行政院監督的獨立機關。2018九合一大選綁10公投堪稱「史上最亂」，不但出現大排長龍的狀況，還出現了「邊投票邊開票」的奇景，引起各界抨擊，前中選會中選會主委陳英鈐為此下台負責，目前由副主委陳朝建暫代。

▲前中選會主委陳英鈐。（圖／記者屠惠剛攝）

根據，蘇內閣公佈的最新名單有10位新面孔，29位留任，目前故宮院長和海洋會主委待選任。由於促轉會跟中選會都是代理主委，外界好奇為何沒有促轉會、中選會的人選名單，李孟諺表示，促轉會跟中選會都是獨立單位，並不會跟內閣做一併總辭跟就任，但仍會在最短時間，對中選會跟促轉會的人事做定案。

▲蘇貞昌接任新閣揆。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院副祕書長李孟諺。（圖／ETtoday直播）

▼▼▼蘇內閣名單▼▼▼

行政院本部

副院長陳其邁（新任）

秘書長李孟諺（新任；前台南市代理市長）

副秘書長何佩珊（留任）

發言人Kolas Yotaka（留任）

兩岸外交國防總統職權

外交部長吳釗燮（留任）

國防部長嚴德發（留任）

陸委會主委陳明通（留任）

僑委會主委吳新興（留任）

財經部會

經濟部長沈榮津（留任）

財政部長蘇建榮（留任）

國發會主委陳美伶（留任）

金管會主委顧立雄（留任）

主計長朱澤民（留任）

人事長施能傑（留任）

教育、文化部會

內政部長徐國勇（留任）

教育部長潘文忠（新任）

文化部長鄭麗君（留任）

原民會主委夷將•拔路兒（留任）

客委會主委李永得（留任）

生活部會

交通部長林佳龍（新任；前台中市長）

交通部政務次長黃玉霖（新任；前台中市政府建設局長）

環保署長張子敬（升任）

農委會主委陳吉仲（升任）

農委會政務副主委陳添壽（新任；前漁業署署長）

衛福部長陳時中（留任）

科技部長陳良基（留任）

勞動部長許銘春（留任）

勞動部政務次長劉士豪（新任）

其他

法務部長蔡清祥（留任）

退輔會主委邱國正（留任）

海委會主委（待選任）

國立故宮院長（待選任）

政委

政委林萬億（留任）

政委張景森（留任）

政委吳政忠（留任）

政委陳美伶（留任）

政委鄧振中（留任）

政委唐鳳（留任）

政委羅秉成（留任）

政委吳澤成（留任）

政委龔明鑫（經濟部次長轉任）