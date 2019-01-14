【完整名單】蘇貞昌內閣今走馬上任　行政院10點交接典禮

▲蘇貞昌回鍋擔任行政院長。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

準行政院長蘇貞昌14日（週一）正式就職，副院長為近日人氣火紅的前立委陳其邁擔任，秘書長為台南市前代理市長李孟諺，潘文忠回鍋接任教育部長。行政院規劃14日上午10時舉辦「聯合交接典禮」，由副總統陳建仁監交；除了新舊任閣揆交接外，有異動的首長也一併進行交接。蘇貞昌正式上任後，隨即召開臨時院會，向閣員喊話。

行政院發言人Kolas Yotaka13日表示，準行政院長蘇貞昌這次組閣，核心理念是要組一個立刻上手、能接地氣、強化溝通，而且要拔擢中生代，組成「會做事，接地氣」的內閣。

不過，海委會主委和國立故宮院長仍未徵詢到人選，Kolas Yotaka對此回應，由於組閣的時間相對較短，極少數部會難以在這兩三天內完成人事徵詢，因此先由副首長暫代，將待蘇院長正式上任後儘速進行選任。

蘇貞昌14日上午9點先前往總統府宣誓就職，接著10點前往行政院參加「聯合交接典禮」，交接完成後蘇貞昌再送賴清德離開政院，然後監交新任首長交接。此外，蘇貞昌預計11點30分召開臨時院會，但沒有排定議案，預料蘇貞昌屆時將發表談話和對閣員的期許；結束後約於12時拍攝新內閣團隊大合照。

▼▼▼蘇內閣名單▼▼▼

行政院本部

副院長陳其邁（新任）

秘書長李孟諺（新任；前台南市代理市長）

副秘書長何佩珊（留任）

發言人Kolas Yotaka（留任）

兩岸外交國防總統職權

外交部長吳釗燮（留任）

國防部長嚴德發（留任）

陸委會主委陳明通（留任）

僑委會主委吳新興（留任）

財經部會

經濟部長沈榮津（留任）

財政部長蘇建榮（留任）

國發會主委陳美伶（留任）

金管會主委顧立雄（留任）

主計長朱澤民（留任）

人事長施能傑（留任）

教育、文化部會

內政部長徐國勇（留任）

教育部長潘文忠（回任）

文化部長鄭麗君（留任）

原民會主委夷將•拔路兒（留任）

客委會主委李永得（留任）

生活部會

交通部長林佳龍（新任；前台中市長）

交通部政務次長黃玉霖（新任；前台中市政府建設局長）

環保署長張子敬（升任）

農委會主委陳吉仲（升任）

農委會政務副主委陳添壽（新任；前漁業署署長）

衛福部長陳時中（留任）

科技部長陳良基（留任）

勞動部長許銘春（留任）

勞動部政務次長劉士豪（新任）

其他

法務部長蔡清祥（留任）

退輔會主委邱國正（留任）

海委會主委（待選任）

國立故宮院長（待選任）

政委

政委林萬億（留任）

政委張景森（留任）

政委吳政忠（留任）

政委陳美伶（留任）

政委鄧振中（留任）

政委唐鳳（留任）

政委羅秉成（留任）

政委吳澤成（留任）