離開政黨九年！回歸接秘書長原因曝光　羅文嘉：因為孩子

▲羅文嘉與卓榮泰。（圖／翻攝自臉書直播影片）

政治中心／綜合報導

民進黨黨主席卓榮泰13日在臉書宣布，新任民進黨秘書長由前民進黨立委、水牛出版社社長羅文嘉擔任。對此，羅文嘉表示，離開政壇九年，種田七年，此時決定重回政治圈，不是因為民進黨，也不是因為卓榮泰或總統蔡英文，「是因為我的孩子」

羅文嘉13日也在臉書發文表示，卓榮泰12日來水牛出版社，談了近三個小時，一直到一個電話響起，「羅爸爸，你怎麼還沒來接孩子？」，「天啊！我竟把兒子遺忘在機器人班。」

羅文嘉透露，這些年他的生活很簡單，孩子、書店、稻田，就是生活主軸，不看報紙、不看電視、不問政治，不是不關心這塊土地，只是換一種方式，實踐理念，微弱但真實的光。

羅文嘉指出，離開政壇九年，種田七年，在這個時候，決定重回政治圈，坦白說，不是因為民進黨，也不是因為卓榮泰或蔡英文，是因為孩子，以及所有和他一樣的父母，讓孩子在未來很長的日子，可以持續不斷呼吸自由空氣，可以沒有恐懼講自己想講的話，享有前人努力累積的民主成果。

羅文嘉認為，自己的國家自己救，自己的未來自己決定，不能靠別人，也不能靠政黨，這是他很深的體悟，民進黨的工作，只是一個平台，讓對未來還懷抱希望的人，可以有個著力點，一起努力。

羅文嘉還說，匆忙決定，只能簡短回答，後續再慢慢多聊，感謝卓榮泰邀請一起承擔，明白他是一個多麽難搞人，卻有胸襟氣度選擇這麼做，完成階段任務後，田園還在等他。