蘇貞昌上任...柯P嘆內閣換太快：雙首長制誰當總統都不容易做好

記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌14日上午10時正式就職，閣員名單也在這一兩天陸續敲定，總計29位閣員留任，僅10名閣員是新面孔，目前故宮院長和海委會主委待選任。蘇貞昌未來如何領導團隊「會做事接地氣」，備受各界關注。台北市長柯文哲談及蘇內閣，他感嘆台灣內閣實在換得太頻繁，「雙首長制誰當總統都不容易做得好」。

留任的行政院發言人Kolas Yotaka13日下午在記者會上公布完整閣員名單，會中她強調，蘇貞昌組閣核心理念是組一個立刻上手、能接地氣、強化溝通，且要拔擢中生代的「會做事，接地氣」內閣，同時也指示各部會要加強與人民溝通，透過社群媒體讓政策更貼近民心，讓政策推動的過程更加順利。

柯文哲14日一早受訪時被問及蘇貞昌內閣留任居多，柯表示，這應該要問蘇貞昌不是問他，至於閣員新面孔少，是否能夠達成前行政院長賴清德所謂的大破大立，柯文哲感嘆，「人事變動太大也不好，兩千年到現在，蘇貞昌應該是第十五個，才不到19年，換地15個，這是我們台灣政治上進步速度緩慢很重要原因，換得太頻繁了，目前這種雙首長制，我覺得怪怪的，老實講，這也是實話，誰來當總統都不容易做的好，真的整個憲政制度都是有問題的。」

▲柯文哲。（圖／記者張榮恩攝）