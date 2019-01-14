快訊／接地氣內閣來了！蘇貞昌上賴清德下　詹秀齡紫色套裝吸睛

▲▼行政院長交接。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴于榛／台北報導

行政院14日召開聯合交接典禮，副總統陳建仁監交賴清德與蘇貞昌的閣揆交接，三人表情都算輕鬆。蘇貞昌身穿深灰色西裝配白襯衫與粉紅色與白色相間的領帶，他的妻子詹秀齡也以一襲紫色套陪同出席，現身會場後相當吸睛，一旁的政委唐鳳等人也紛紛跟她握手寒暄，至於副院長陳其邁則是隻身抵達。

▲蘇貞昌的妻子詹秀齡以一襲紫色套陪同出席交接典禮。（圖／翻攝行政院直播）

陳建仁監交後致詞指出，關心台灣發展的人民也都關注院長交接，他要對賴清德卓越的施政表現表達高度的敬意與謝意，也希望新任團隊圓滿順利達成目標。

對於賴清德離開團隊，陳建仁說，賴清德勇於任事、承擔重責，在林全院長的穩固基礎之上，完成了總統蔡英文交辦的七大任務，無論是前瞻基礎建設、五加二產業創新等等，都帶領團隊走出政院走進台灣角落，了解城市發展與產業困境。

陳建仁說，賴清德在過去的五百多天以來面對複雜的挑戰，依然堅持崗位到最後一刻，改革已經有初步成效，不久後社會可以感受到改革帶來的果實，他要代表全國人民感受由衷敬佩賴清德，並邀請全場給賴清德熱烈掌聲。

對於即將上任的蘇貞昌，陳建仁說，蘇貞昌是他的老長官，更是沙場老將，美麗島辯護律師，積極參與台灣民主運動，歷任職務資歷完整，行事風格衝衝衝，有經驗魄力和執行力，更是不斷超越自我領導者，蔡總統進入最後階段，需要向蘇貞昌這樣有經驗的院長，相信未來改革路上，有蘇院長大家都會有信心，相信內團隊對13年前的大投資大溫暖印象深刻，現在他在此正式告訴大家，「蘇院長回來，大家要挽起袖子、接地氣，一起為人民打拚」。

陳建仁表示，執政前半場在改革建設經濟做出成績，後半場就是把成果分享給人民，如果林全是先發、賴清德是中繼，擔任終結者的蘇院長帶領執政團隊為改革帶來最後勝利，為人民帶來美好生活。

行政院聯合交接典禮稍後將由蘇貞昌監交有異動的首長，包含政院三長以及將接任交通部長的林佳龍、教育部長潘文忠、農委會主委陳吉仲、環保署長張子敬等。

▲總統蔡英文宣布新任閣揆由蘇貞昌接任。（圖／記者李毓康攝）

▼▼▼蘇內閣名單▼▼▼

行政院本部

副院長陳其邁（新任）

秘書長李孟諺（新任；前台南市代理市長）

副秘書長何佩珊（留任）

發言人Kolas Yotaka（留任）

政委

政委林萬億（留任）

政委張景森（留任）

政委吳政忠（留任）

政委陳美伶（留任）

政委鄧振中（留任）

政委唐鳳（留任）

政委羅秉成（留任）

政委吳澤成（留任）

兩岸外交國防總統職權

外交部長吳釗燮（留任）

國防部長嚴德發（留任）

陸委會主委陳明通（留任）

僑委會主委吳新興（留任）

財經部會

經濟部長沈榮津（留任）

財政部長蘇建榮（留任）

國發會主委陳美伶（留任）

金管會主委顧立雄（留任）

主計長朱澤民（留任）

人事長施能傑（留任）

教育、文化部會

內政部長徐國勇（留任）

教育部長潘文忠（回任）

文化部長鄭麗君（留任）

原民會主委夷將•拔路兒（留任）

客委會主委李永得（留任）

生活部會

交通部長林佳龍（新任；前台中市長）

交通部政務次長黃玉霖（新任；前台中市政府建設局長）

環保署長張子敬（升任）

農委會主委陳吉仲（升任）

農委會政務副主委陳添壽（新任；前漁業署署長）

衛福部長陳時中（留任）

科技部長陳良基（留任）

勞動部長許銘春（留任）

勞動部政務次長劉士豪（新任）

其他

法務部長蔡清祥（留任）

退輔會主委邱國正（留任）

海委會主委（待選任）

國立故宮院長（待選任）