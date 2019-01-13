羅文嘉接民進黨秘書長　卓榮泰：歡迎師兄弟歸位

▲羅文嘉與卓榮泰。（圖／翻攝自臉書直播影片）

政治中心／綜合報導

民進黨黨主席卓榮泰13日在臉書宣布，新任民進黨秘書長由前民進黨立委、水牛出版社社長羅文嘉擔任，還說「老朋友：歡迎師兄弟歸位！你不只是挺大師兄，更是在這個最艱難的時刻，並肩承擔、相挺台灣！一起向前走吧！」

卓榮泰表示，上工第五天，跑了很多補選場合，握著期待民進黨找回初衷、振衰起敝的每一雙手，他感受到更真實的使命感，在重振師門的這條路上，不能少掉任何一個老朋友，而羅文嘉是大家耳熟能詳的老朋友，現在除了經營水牛出版社，也在桃園老家務農，偶爾也能在報章雜誌上看到他評論時事。

卓榮泰指出，為了貫徹「穩健改革、平穩進步」的參選承諾，他邀請羅文嘉回到中央黨部，和他一起投入最深沈的改革，一起檢討並求取進步，最重要的原因，其實是羅文嘉始終堅持民進黨的批判精神，也始終保有民進黨的初衷情懷。



卓榮泰透露，羅文嘉也是他投身政治工作30年，許多重要黨政經歷上的好夥伴，既具備豐富的經驗，又曾經長期合作、共事，相信會是能攻善守的好隊友；另外，羅文嘉放棄田園故鄉的悠哉寫意，離開舒適圈走進悶熱的廚房，要從閒適的山林回到刀光劍影的戰場，相信羅文嘉是經過反覆思考，才願意站出來，再次與摯愛的民進黨共存共榮。



最後卓榮泰說，「老朋友：歡迎師兄弟歸位！你不只是挺大師兄，更是在這個最艱難的時刻，並肩承擔、相挺台灣！一起向前走吧！」