出席志工團尾牙　蔡英文被喊「親愛的台大妹」

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文13日出席「小英志工團尾牙餐會」，說明政府堅定捍衛台灣的民主及主權，為台灣創造更好的未來，盼人民給執政團隊最大支持，她更下達新年3任務，更鼓勵大家加入「美玉姨」LINE帳號，終結假訊息。會中還有熱情志工喊蔡英文是「親愛的台大妹」，讓蔡英文莞爾一笑。

蔡英文致詞時表示，2018年輸了一場戰役，但沒輸掉這場戰爭，每次看到志工總是很熱情的為她加油，是一路上最好的啦啦隊，但也知道啦啦隊也有想法及感受，因此選舉落幕後，志工團團長陳義丕和她懇談，並轉達志工們的意見，對於建議她都記在心裡，也感謝大家的支持。

蔡英文提到，未來的路還很長，要替台灣做很多事情，眼前有3個新年任務，要拜託大家一起來做，首先，新任內閣明天要正式成立，由蘇貞昌接手行政院，帶領執政團隊繼續往前走，她拜託志工們繼續給執政團隊最大的支持，要對執政團隊有信心。

蔡英文指出，第二，拜託志工們繼續做政府最有戰力及行動力的作戰部隊，一定要替執政團隊向台灣社會大眾溝通說明施政成果，讓他們瞭解執政團隊做的事情是為了讓台灣更好，請用最大的力氣來做執政團隊的傳播團隊。

另一方面，蔡英文也提及，元旦之後她的臉書看起來活潑很多，現在用的文字更簡單，也有圖文來解釋政策，也請志工們要加入她的LINE，且不能只有自己加，要推薦朋友也加入，在LINE轉傳的訊息，一定要是最即時、最正確的訊息。

▲美玉姨可以幫忙分析line群組的假消息。（圖／記者魏雅芬攝）

蔡英文提到，有一個「美玉姨」的帳號，請大家加到群組裡，當假訊息傳播時，此群組自動把假訊息透過系統澄清，對防制假訊息的流竄相當有助益。

蔡英文認為，現在是台灣最關鍵的時刻，要捍衛台灣，捍衛台灣的民主及主權，台灣面臨到很多的挑戰，不但有非洲豬瘟，還有來自對岸很多的壓力及威脅，「我們要一起捍衛的，是台灣；是台灣的民主，以及我們民主自由的生活方式。」

蔡英文強調，2019年是忙碌的一年，「今年我們一定要很堅定、很有自信，替台灣在2019年創造一個更好的未來。」最後，也祝福大家新年快樂。