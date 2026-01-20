　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中和轎車暴衝！「保齡球式」連撞1騎士卡車底　警民抬車搶救

記者陳以昇／新北報導

新北市中和區錦和路今（20日）上午上班尖峰時段發生一起車禍，61歲范姓男子駕駛小客車停等紅燈時，車子因不明原因突然向前暴衝，如「保齡球」般掃倒前方一整排機車。其中一名方姓騎士慘遭捲入車底受困，情況危急，所幸到場員警與熱心民眾合力抬車，成功將他救起，但他疑似胸口肋骨骨折，立即送往慈濟醫院救治，所幸沒有生命危險，詳細肇事原因待警方調查。

▼中和小客車暴衝保齡球式連環撞機車及小客車 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲▼中和小客車暴衝保齡球式連環撞機車及小客車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

今天上午7時許，當時正值上班、上學交通尖峰時刻，范姓男子駕駛小客車行經錦和路，在一處路口停等紅燈時，車輛卻不明原因向前暴衝。強大的衝擊力導致前方5輛機車、1輛電動自行車及2輛轎車瞬間遭連環撞擊，現場零件碎裂一地，哀嚎聲不斷。

其中，41歲的方姓機車騎士連人帶車被捲入暴衝的小客車底盤下，受困動彈不得。員警杜俊賢獲報到場，第一時間通報消防隊並請求支援，多名員警與路過民眾圍住車輛，合力將沈重的車體抬起，順利救出壓在車底的方男。

受困車底的方男被救出時雖意識清楚，但疑似胸口肋骨斷裂，已緊急送往慈濟醫院救治；其餘遭撞的騎士則受有多處擦挫傷，分別送往雙和醫院救治。而肇事范男及另2名小客車駕駛均無大礙。經對所有駕駛及騎士進行酒精檢測，均無酒駕。警方研判，范男應是操作不當（如誤踩油門或排檔問題）導致車輛瞬間暴衝，詳細事故原因仍有待警方釐清。

▲▼中和小客車暴衝保齡球式連環撞機車及小客車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼中和小客車暴衝保齡球式連環撞機車及小客車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼中和小客車暴衝保齡球式連環撞機車及小客車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 1372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
找知名藝人婚宴演出「前一天突取消」　新人氣炸
快訊／載2台灣遊客　墜機瞬間曝
獨／21歲女囚禁亡！貓爸撿到鑰匙偷闖入　女兒悲喊：你終於來了
獨／一天2餐「菜尾」...女兒被逼40kg減肥至30kg亡
逆子37刀砍殺雙親　蔥油餅夫妻家屬發聲明
川普關稅最快今晚宣判！　美貿易代表：若敗訴「啟動備案」課到底

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

永和「闖空門大盜」栽了！背6條通緝連偷3民宅　得手72萬財物

攔路討債持水果刀刺死台南前里長　兇嫌二審仍判18年

獨／21歲女囚禁亡！貓爸撿到鑰匙偷闖入　女兒悲喊：你終於來了

快訊／逆子「剁豬肉」殘殺雙親！被逮態度冷血　檢殺人罪聲押了

獨／恐怖虎媽囚女900天！一天2餐「菜尾」...逼40kg減肥至30kg亡

桃園市警局副局長、分局長聯合交接　張善政期勉警政工作不能鬆懈

逆子37刀砍殺雙親！蔥油餅夫妻家屬聲明無募款：盼安靜處理後事

快訊／三重分局警涉「幫詐團車手查通緝資料」！　新北地院裁准羈押

高雄市警局換帥趙瑞華「緊緊緊」上任　陳其邁盼拚治安新高點

康健生技4死案更一審開庭　被害人律師提「張文」請求維持死刑

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

蘆洲蔥油餅夫妻慘死客廳血泊　37刀狠弒雙親！母親頭都凹了　啃老毒蟲正面曝光

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

西班牙高鐵對撞上修至39死！列車4天前才檢查　筆直路段竟脫軌

美短貓睡覺變「直挺挺海參」　超長一條趴床上還記得收手手

大白熊犬剪指甲超乖不反抗　淡定交出手手：這有什麼難的

永和「闖空門大盜」栽了！背6條通緝連偷3民宅　得手72萬財物

攔路討債持水果刀刺死台南前里長　兇嫌二審仍判18年

獨／21歲女囚禁亡！貓爸撿到鑰匙偷闖入　女兒悲喊：你終於來了

快訊／逆子「剁豬肉」殘殺雙親！被逮態度冷血　檢殺人罪聲押了

獨／恐怖虎媽囚女900天！一天2餐「菜尾」...逼40kg減肥至30kg亡

桃園市警局副局長、分局長聯合交接　張善政期勉警政工作不能鬆懈

逆子37刀砍殺雙親！蔥油餅夫妻家屬聲明無募款：盼安靜處理後事

快訊／三重分局警涉「幫詐團車手查通緝資料」！　新北地院裁准羈押

高雄市警局換帥趙瑞華「緊緊緊」上任　陳其邁盼拚治安新高點

康健生技4死案更一審開庭　被害人律師提「張文」請求維持死刑

台鐵春節疏運加開52班列車　周五起開放訂票

台北首座沉浸式地下城西門開張！動漫、K-POP集結瞄準年輕市場

以球會友　榕台青年籃球邀請賽在福州登場

和解咖啡能續杯？鄭麗文稱「隨時候教」　怨感受不到民進黨善意

醫師開藥遭AI提醒「幼兒慎用」　中國醫療信任問題受關注

為什麼「家喪」要喜辦　台灣家底剩些什麼？

不被時間定義的名字　宋慧喬狀態巔峰！接下保柔緹仿生玻尿酸代言引熱議

雲林夫婦滯留阿布達比55天返台　赴立院當面感謝韓國瑜協助

永和「闖空門大盜」栽了！背6條通緝連偷3民宅　得手72萬財物

新青安「水龍頭」打開！　12月受理4360件刷8個月新高

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

社會熱門新聞

獨／夫妻25元蔥油餅養大逆子卻慘死！　侄曝嫌月拿4萬

蘆洲夫妻慘死　兒認被打罵到大早想殺人

前最美檢座曝「要帶入棺材的秘密」

刀刀見骨！高大成揭「父母滿手傷」原因

即／趙少康大罷免2度亮票喊失誤！　一審判決結果出爐

控男性侵等不及判決　女撂人囚男遭判6月

蔥油餅夫妻雙亡「永久歇業」　網刷一排道不捨

即／里長急報警破門　高雄母女倒臥屋內雙亡

逆子逃亡45小時只剩587元　雙親滿地鮮血揭他鬼扯供詞

林宸佑被聲押馬上乖乖　直播抖內金流藏玄機

即／逆子「37刀弒親」移送新北檢！親友敲窗怒吼：出來垃圾

趙少康大罷免「亮票」遭求處重刑　一審今早宣判

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

基隆男車站遭列車撞擊　卡車底身亡

更多熱門

相關新聞

即／台南拖板車輾壓機車　騎士右腿慘卡輪下

即／台南拖板車輾壓機車　騎士右腿慘卡輪下

台南市歸仁區20日下午發生一起嚴重交通事故，一輛拖板車與機車發生碰撞，造成機車騎士右大腿遭拖板車輪胎壓住，一度動彈不得，消防局獲報後立即派遣多單位前往搶救，歷經約1小時搶救，年約40歲的女傷者於下午3時3分成功脫困送醫救治，車禍發生原因及相關肇責由歸仁分局調查處理中。

國5彭山隧道追撞故障車！2人送醫他一度昏迷

國5彭山隧道追撞故障車！2人送醫他一度昏迷

斗六21歲女騎士左轉遭貨車撞飛！命大僅輕傷

斗六21歲女騎士左轉遭貨車撞飛！命大僅輕傷

交通車與機車碰撞再撞號誌桿　10多名員工下班嚇壞

交通車與機車碰撞再撞號誌桿　10多名員工下班嚇壞

「腦內植晶片」舉報信牽出離奇案件 「精神分裂」者意外揭犯案真兇

「腦內植晶片」舉報信牽出離奇案件 「精神分裂」者意外揭犯案真兇

關鍵字：

中和暴衝車禍

讀者迴響

熱門新聞

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

插畫家蓋彼發「詭異動畫」　脫褲開腿讓粉絲不安

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

獨／夫妻25元蔥油餅養大逆子卻慘死！　侄曝嫌月拿4萬

長子：貝克漢一家全是演的

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

他遇亞馬遜部落　2.1M巨箭射穿胸腹

開幕不到2年！海線百坪牛排館突歇業　在地：吃一次嚇到

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

即／阿蘇火山直升機失聯　機上載2台灣乘客

被RAIN點名「為什麼不跳？」聽障粉絲還原真相　天王親回

大寒「陰邪之日」　6禁忌一次看

低軌衛星飆股金寶、兆赫明起「抓去關」　上市櫃5檔處置股一文看

台美關稅最後談判！　3產品類別曝光

結婚19年才知老公是親哥！她崩潰「我非常愛他」

更多

最夯影音

更多
A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD
蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面