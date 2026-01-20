中和轎車暴衝！「保齡球式」連撞1騎士卡車底　警民抬車搶救

記者陳以昇／新北報導

新北市中和區錦和路今（20日）上午上班尖峰時段發生一起車禍，61歲范姓男子駕駛小客車停等紅燈時，車子因不明原因突然向前暴衝，如「保齡球」般掃倒前方一整排機車。其中一名方姓騎士慘遭捲入車底受困，情況危急，所幸到場員警與熱心民眾合力抬車，成功將他救起，但他疑似胸口肋骨骨折，立即送往慈濟醫院救治，所幸沒有生命危險，詳細肇事原因待警方調查。

▼中和小客車暴衝保齡球式連環撞機車及小客車 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

今天上午7時許，當時正值上班、上學交通尖峰時刻，范姓男子駕駛小客車行經錦和路，在一處路口停等紅燈時，車輛卻不明原因向前暴衝。強大的衝擊力導致前方5輛機車、1輛電動自行車及2輛轎車瞬間遭連環撞擊，現場零件碎裂一地，哀嚎聲不斷。

其中，41歲的方姓機車騎士連人帶車被捲入暴衝的小客車底盤下，受困動彈不得。員警杜俊賢獲報到場，第一時間通報消防隊並請求支援，多名員警與路過民眾圍住車輛，合力將沈重的車體抬起，順利救出壓在車底的方男。

受困車底的方男被救出時雖意識清楚，但疑似胸口肋骨斷裂，已緊急送往慈濟醫院救治；其餘遭撞的騎士則受有多處擦挫傷，分別送往雙和醫院救治。而肇事范男及另2名小客車駕駛均無大礙。經對所有駕駛及騎士進行酒精檢測，均無酒駕。警方研判，范男應是操作不當（如誤踩油門或排檔問題）導致車輛瞬間暴衝，詳細事故原因仍有待警方釐清。