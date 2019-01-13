國民黨批「口譯哥」空降　律師反嗆：裝什麼清高

▲「口譯哥」趙怡翔。（圖／翻攝自趙怡翔個人臉書）

政治中心／綜合報導

「口譯哥」趙怡翔年僅31歲，將任駐美代表處政治組長，月薪近27萬，被外界質疑資歷不足，憑是外交部長吳釗燮的親信就坐擁高薪。對此，律師林智群痛批，國民黨「看似正義凜然，其實是『網內互打』，你們哪個人不是這樣走過來的？裝什麼清高？」

林智群12日在臉書表示，有一種叫做「政治工作者」的行業，第一步先當黨工，不管是某議員助理或辦公室主任，總之就是找一個跟黨有關的工作，那跟黨裡面的大老混熟了，大老覺得你不錯，可能讓你出來選，或執政時給你一個官職。

林智群舉例，「比如好冰冰的子弟兵游淑慧議員，跟郝龍斌進環保署當機要秘書，也是沒公務員資格，以機要方式進用，比如馬總統的親信羅智強，也是先當馬總統競選總部發言人，馬總統選上總統，他也是當總統府發言人、副秘書長」，一堆公務員一輩子也爬不到那個職等。

林智群指出，他現在看到的是「藍色」政治工作者在攻擊「綠色」政治工作者不配某職位跟高薪，看似正義凜然，其實是「網內互打」，「你們哪個人不是這樣走過來的？裝什麼清高？自己當就是適才適所？別人當就是酬庸？」

林智群總結，有些人以為投票給誰就可以發大財，但沒這回事，真正會發大財的，永遠不會是一般民眾，「藍綠輪流上台，我們永遠在野！」