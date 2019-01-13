韓流發威！高雄飯店業上月住房率破新高　送「免費住宿」助攻

▲高雄市觀光局未來將在每月1314日作為愛情日 。（圖／高雄市觀光局提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜喊的愛情產業鏈啟動，高雄旅宿業者相當有感，像是漢來上個月就創下23年歷史紀錄，單月新高87％的住房率，翰品酒店也達到95%的新高。

高雄市觀光局長潘恆旭表示，有旅宿業者來跟他反應，像是漢來林子寬總經理跟他說，漢來上個月創下23年歷史新高單月87%住房率，翰品酒店嚴天立總經理也說創下95%的新高紀錄，國賓飯店也是破紀錄的9成。英迪格比去年同期增加200多萬元營收，平均住房85%也是新高，晶華集團捷絲旅中正與站前二館也都超過92%。

為了幫助旅宿業者再提高住房率，觀光局加碼「高雄愛情產業鏈第一抽」，只要在高雄旅遊網粉絲專頁留言並標註朋友，就抽免費高雄住宿一晚，潘恆旭強調，活動時間從13日起到23日，只要追蹤高雄旅遊網粉絲專頁，同時在由潘恆旭擔任志工小編的貼文按讚，並於下方留言，最想和心愛的另一半來愛河做什麼，並標註3位朋友，就有機會抽中高雄飯店房間住宿一晚。

▲高雄市觀光局未來將在每月1314日作為愛情日 。（圖／高雄市觀光局提供）

參與十家飯店名單

高雄國賓大飯店雙人房住宿一晚1名、翰品酒店雙人房住宿一晚（含晚餐）1名、晶英國際行館雙人房住宿一晚1名、Single inn單人房-高雄站前館10名、捷絲旅-高雄站前館雙人房住宿一晚1名、捷絲旅高雄中正館雙人房住宿一晚1名、高雄漢王洲際飯店 雙人房住宿一晚1名、御宿國際商旅 明華館雙人房住宿一晚1名、水京棧國際酒店雙人房住宿一晚1名、義大皇家酒店雙人房住宿一晚1名、義大天悅飯店雙人房住宿一晚1名。