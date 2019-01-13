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最美助選員李明璇歸寧　韓國瑜：江湖跑多了，嫁女兒就越擔心！

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▲韓國瑜參加「最美助選員」李明璇的歸寧喜宴 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲韓國瑜參加「最美助選員」李明璇的歸寧喜宴 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

地方中心／高雄報導

「最美助選員」李明璇日前已經悄悄完成結婚典禮，13日回娘家高雄舉辦歸寧宴席開百桌，韓國瑜除了以長輩身分坐在主桌以外，還上台致詞祝福這對新人，只是一開口就說：「江湖越老膽子越小，像我們男孩子在世面江湖跑多了，嫁女兒就越擔心！」來替李明璇的父親李玉文緩頰，由於致詞講話時間似乎長了點，不過這也代表對女兒的關心與不捨。

高雄市長韓國瑜來到舞台的時候，先是表達非常開心，但是很少看過新娘爸爸講話講這麼多的，這一句話立刻引發現場哄堂大笑，韓國瑜接著說大部份新郎的爸媽都是笑呵呵，新娘的媽媽也是笑得很開心，「新娘的爸爸基本上都是講不出話來的」，像是李玉文這樣子實在是應該給予掌聲鼓勵。

▲韓國瑜參加「最美助選員」李明璇的歸寧喜宴 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲韓國瑜參加「最美助選員」李明璇的歸寧喜宴，受邀坐在主桌。（圖／記者吳奕靖翻攝）

韓國瑜也舉自己在擔任立法委員時期，參加一位中華電信副局長嫁女兒的婚宴，當時這位副局長一拿起麥克風就哭了，「不甘啦！人家說江湖越老膽子越小，像我們男孩子在外面江湖跑多了，嫁女兒就越擔心」，話講到這邊還問了李明璇的父親一句「對不對」。

韓國瑜致詞時也強調：「人一輩子都會因為一個字，像是蜘蛛網困住逃不出來，就是一個『情』字，把我們整整困住，從小在家庭的親情、長大朋友的友情、遇到伴侶之後的愛情、三個情把人的一生串起來，沒有任何一個人可以跳脫，所以希望這對新人能夠好好經營感情，未來能夠多生幾個孩子，能夠以身作則。」
 

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關鍵字：李明璇，韓國瑜,歸寧喜宴,愛情產業鍊,韓冰

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