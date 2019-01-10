鵝鑾鼻獲選全球第5人情味旅遊地　觀光局：這些景點同是潛力股

▲ 鵝鑾鼻獲選2018年全球第5大「最具人情味旅遊地點」。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者曹悅華／台北報導

在昨（10）公布鵝鑾鼻獲選2018年全球第5大「最具人情味旅遊地點」後，彷彿就像一個強心針，打進墾丁旅宿業者的心裡，因為這是墾丁關山夕照2014年榮獲CNN報導世界12大夕陽美景之一後，再次有景點獲得世界級榮耀。墾丁福華飯店總經理張積光直呼這是「雪中送炭」消息，希望能一掃墾丁的負評，觀光局則表示，把被列到世界級景點裡對墾丁絕對是加分的，並提到全台灣都是潛力股，十足是個「人情味寶島」。

知名訂房網站Booking.com公佈2018年全球10大最具人情味旅遊地點，台灣鵝鑾鼻排名第5，1到4名分別是土耳其格雷梅、克羅埃西亞斯盧尼、加拿大濱湖尼亞加拉和紐西蘭蒂卡波湖，6到10名則是澳洲班迪哥、美國新港、日本野澤溫泉、巴西費南多迪諾羅尼亞群島和阿根廷查爾騰，不僅如此，在住客評分卓越獎上，全台有5212間旅宿獲獎，可以說是收穫滿滿。

▲墾丁福華飯店總經理認為該殊榮對墾丁起到雪中送炭效果。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

針對此成績，張積光感到興奮，認為這是對墾丁汙名化最好的「雪中送炭」，他提到人情味顧名思義就是指熱情，而熱情是觀光業最重要的項目，能夠得到國際知名訂房網的肯定，對所有業者來說都是很重要的鼓勵，希望藉此增加觀光客對國境之南的認同感。

另外，張積光也提到，墾丁的房價有下跌回合理價格，約跌1成到1成5，在沒有暖冬補助的加持下，跨年及春節訂房都比往年熱絡，代表墾丁慢慢迎回消費者信心，呼籲民眾可以多來墾丁旅遊，感受當地指標性景點。

觀光局則表示，能得到全世界第5名感到很榮幸，把台灣列到世界媒體報導裡都是正面加分的，尤其又是在對墾丁，對當地一定有加分，觀光局同時提到，台灣還有很多地方也都符合條件，不只在南部，北、中、東部都列舉不完，十足是個「人情味寶島」，希望未來有更多地方能夠獲得此殊榮，也承諾會更努力把國內景點推廣到國外。