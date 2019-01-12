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高雄觀光局長推1314愛情日　邀50男跳愛河告白「我愛你」

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▲高雄市觀光局未來將在每月1314日作為愛情日，2月份還邀50男子跳愛河 。（圖／高雄市觀光局提供）

▲高雄市觀光局未來將在每月1314日作為愛情日，2月份還邀50男子跳愛河 。（圖／高雄市觀光局提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市觀光局長潘恆旭繼續發揮「一天一點子」，現在結合愛河沿線各飯店業者，推出「一生一世」1314愛情日活動，未來在每月的13、14日都有不同1314主題，本月主題是「愛情套房」，二月主題是「墜入愛河」，不但會在愛河旁設置戀人打卡地標，並且將會號召50位想示愛的男性，一同跳入愛河，就在高雄對愛人宣告「我愛你」。

高市觀光局長潘恆旭表示，這項活動將會在每個月的13、14日推出不同的主題特色，以加強行銷愛情產業，首波活動就於明起的1月13、14日展開，一月活動主題為「愛情套房」，由合作飯店以浪漫愛情為主題，推出限量主題套房，房間內將以紅酒或巧克力等作點綴，妝點愛情浪漫氛圍，這也是結合飯店業聯合行銷高雄的活動，飯店業者不會因此加價。

▲高雄市觀光局未來將在每月1314日作為愛情日，2月份還邀50男子跳愛河 。（圖／高雄市觀光局提供）
▲高雄市觀光局未來將在每月1314日作為愛情日，2月份還邀50男子跳愛河 。（圖／高雄市觀光局提供）

之後在二月1314日也剛好是西洋情人節，觀光局以「墜入愛河」為主題，在愛河Love地標前，設置明顯示愛的打卡點，並擬號召50位想示愛的男性，一同跳入愛河，就在高雄對愛人宣告「我愛你」。墜入愛河的1314活動，會搭配安全措施，跳愛河的男性都會穿著救生衣，歡迎想大方示愛的男性們，就到高雄過情人節。

▲高雄市觀光局未來將在每月1314日作為愛情日，2月份還邀50男子跳愛河 。（圖／高雄市觀光局提供）

▲高雄市觀光局未來將在每月1314日作為愛情日，2月份還邀50男子跳愛河 向心儀對象告白。（圖／高雄市觀光局提供）

目前參與的高雄飯店有：

福容大飯店、翰品酒店、國賓大飯店、漢來大飯店、君鴻國際酒店、鈞怡大飯店、秝芯旅店駁二館、城市商旅（駁二館、真愛館）、賀喔文旅、青雨行館、愛河、日央共12家飯店。

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