超神勇阿嬤！撞石墩再噴進車底　頭卡保險桿夾地幸運只擦傷　

▲婦人卡在車底動彈不得，只能急得大聲呼救。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市上午發生一起離奇的車禍，一名婦人疑似操作機車失當而撞上一旁的停車場石墩，婦人卻往一旁停在停車格內車輛車底噴進，因此卡在車底動彈不得，後經消防人員出動油壓撐開器才順利救出婦人，消防人員已將她送往醫院救治，而這起車禍詳細肇責，將由警方後續調查。

13日上午9時59分，新竹市發生一起離奇車禍，70歲蔡婦騎著機車行經武陵路上，不知何原因竟然撞上武陵路內側橋下停車場的防護石墩，蔡婦整個人噴進一旁停車格內的車底，由於噴擊力道過大，蔡婦的頭連同頭上的安全帽一起卡在車底，蔡婦莫名其妙進去卻出不來，蔡婦又急又痛，趴在車底大聲呼救。

▲初步研判，可能因蔡婦年紀過大，操作機車欠缺靈敏度，一時失控撞上一旁防護石墩，車禍的詳細肇責也將由警方接手調查。（圖／記者陳凱力翻攝）



消防隊在接獲報案，指稱武陵路車禍有一婦人卡在車底，於是出動3車9人前往救援，人員在6分鐘抵達現場，發現蔡婦頭卡車底動彈不得，人員利用油壓撐開器，將車輛頂起救出蔡婦，蔡婦臉部擦傷，左手肘疼痛，意識清楚，生命徵象穩定，由救護車送往國軍醫院。警消表示，現場並無其他肇事車輛，初步研判，可能因蔡婦年紀過大，操作機車欠缺靈敏度，一時失控撞上一旁防護石墩，車禍的詳細肇責也將由警方接手調查。

▲新竹市消防隊出動3車9人前往救援。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲蔡婦順利離開車底後，已送往鄰近的新竹市國軍醫院救治。（圖／記者陳凱力翻攝）