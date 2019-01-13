影／韓風吹起漲價潮　「高雄夜市停車漲5成、小吃漲2成」網嘆：短視

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜在選舉期間靠著「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財！」的口號，成功翻轉高雄，但有民眾卻發現，六合夜市、瑞豐夜市的部分攤商，不僅小吃漲價，就連停車費也都漲，讓人打起退堂鼓。對此，六合夜市自治管理委員會則表示，韓國瑜當選後，夜市生意比以往好了三成，漲價是少部分的商家。

▲有民眾上網抱怨，高雄的夜市停車費、小吃都漲價。（圖／記者季相儒攝）

該名網友發文表示，他日前到高雄玩，前後分別去了六合夜市、瑞豐夜市，卻發現土托魚羹已經從每碗50元漲價到60元，而停車費從以前的100元漲到120元，這個月初再去高雄的瑞豐夜市玩時，停車費則又從120元再漲到150元，等於一個月漲了50%，種種「大漲」都讓他感到非常失望，直呼：「好扯」。

▲韓冰在市長選舉前到高雄六合夜市幫韓國瑜拜票掃街 。（圖／記者宋德威攝）

對此，該名網友也大感失望，而他也指出，高雄夜市的人潮真的變多了，這點真的很棒，但沒想到停車漲50%、小吃漲20%，這些都會讓觀光客縮手，也會有覺得自己被誆的感覺。另外，這則貼文也被轉載到韓國瑜粉絲團，許多韓粉看了紛紛留言表示，「好不容易集聚的人潮勿殺雞取卵...」、「商家真的要自律」、「台灣很多商人都很短視」。

此外，對於漲價一事，六合夜市管委會主委莊其章表示，大部分的攤商都是維持原價，而對於停車場漲價一事，高雄市交通局則回應：該停車廠是私人停車場，是因為人事成本關係才漲價。另外，高市觀光局長潘恆旭也說，商家齊拼經濟與觀光時，也不要忘記品質與價格公道，才能人潮持續進來，永續經營。

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