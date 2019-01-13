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20年前銀樓竊案「一滴血」揪出賊　無奈老闆走了店也關了

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▲▼嘉市七寶銀樓竊案一度成為懸案，警方日前血跡比對出犯嫌，但卻已過發定追朔期。（圖／記者翁聖勳翻攝）

▲嘉市七寶銀樓竊案一度成為懸案，警方日前血跡比對出犯嫌，但卻已過發定追朔期。（圖／記者翁聖勳翻攝）

記者翁聖勳／嘉義報導

過了法定追溯期還要抓人？嘉義市中山路七寶銀樓20年前發生竊案，當時竊賊趁半夜無人，撬開銀樓門鎖入內偷竊黃金珠寶，由於完全沒留下任何蛛絲馬跡只留一滴血，讓警方完全一籌莫展。直到刑事局去年底血跡比對才查到47歲趙姓毒品通緝犯涉有重嫌。當嘉市警一分局偵查隊前往住處準備抓人時，竊賊已逃逸，檢方則認為該案已過追溯期根本無需追捕，警方卻認為抓人是職責所在，並將該案件以竊盜罪函送到嘉義地檢署。

由於七寶銀樓歇業多年，據鄰居表示，20年前竊賊夜黑風高撬開門鎖，入內打破展示櫃的玻璃拿走珍貴珠寶黃金離去，案子遲未破案，被害店東數年前過世、妻子也中風，店也關了。由於事發當時，現場只留有一滴血，警方未能採集到指紋，加上刑事警察局資料庫無從比對。直到去年彰化縣警方逮捕到趙姓吸毒犯，採集其血跡並比對出與七寶銀樓竊案相同，同時該嫌犯當年元月也在嘉義市犯案，半年後以同樣手法在南投偷竊，現場都留有血跡。嘉義市警方隨即前往抓人，趙男卻逃之夭夭。

依據現行法令，刑案追溯期20年，民事賠償追訴期15年，該案件當時發生時，法令舊制規定的追訴期僅十年，警方即使報請嘉義地檢署指揮辦案，仍被檢方以「時效已過」表示該案沒追查的必要。

法界看法，「從舊從優」及「最有利行為人」原則行使下，該案應採舊法時效規定適用，抓人是警方責任，但審理是檢方的權責，追溯其是否過期最後仍需交由司法認定。

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關鍵字：法定追溯期,七寶銀樓,嘉義市

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