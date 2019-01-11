冰粉快看！命理專家：想追「旺夫韓冰」需要準備「很多愛」

▲命理專家曼樺老師認爲，要追韓冰得要準備「很多愛」 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

兩岸知名命理老師「曼樺」舉辦新書發表會，就在發表會當中談到高雄市長韓國瑜的女兒韓冰，曼樺說，透過韓冰面相來看，韓冰有非常少見的「金縷紋」，所以在感情上會需要另外一半「很多愛」，而且韓冰的上下嘴唇都非常厚，呈現非常重情，而且韓冰是「旺夫」。

曼樺將韓冰面相歸納成為五個特點：第一個部分是「印堂開闊，山根挺直」，接下來分別為「有顴有勢，掌控慾強」、「懸膽有肉，中運更旺」、「法令金縷，名氣貴顯」以及「上下唇厚，重情被愛」。其中曼樺老師特別點出韓冰友非常少見的「金縷紋」。

所謂「金縷紋」就是法令紋，老師特別指出韓冰僅有20多歲，照理來說這個年紀是比較不會出現法令紋，但是韓冰的法令紋非常明顯，還順勢連接到了嘴巴旁邊，再加上韓冰的口型非常漂亮「菱角嘴」上翹，搭配金縷紋相當好，這代表了什麼意思呢？就是在情愛的要求，曼樺老師說：「韓冰在感情上的要求是非常非常要很多愛的那種」，老師還連續講了「非常」這兩個字多次來強調。

▲韓冰。（資料圖／記者呂佳賢攝）

而且韓冰的雙唇也非常厚，「上唇主情、下唇主慾」而且上唇還有肉珠，這代表了韓冰非常能言善道，會說甜言蜜語，而且從人中來看，韓冰在私密關係上頭應該會跟另外一半非常融洽，所以綜合整體面相，曼樺老師認為韓冰非常上相，能夠掌權旺夫，未來若是能夠娶到韓冰，應該是相當好的選擇。