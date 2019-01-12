文具老是失蹤！她祭大招提醒男同事歸還　鄉民超自信：我有本錢可不還10次

▲男同事們不還文具，女網友祭出大招 。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

看你敢不敢不還！一位女網友日前表示，由於公司男同事常常越區借用文具，使用之後又老是忘記歸還，造成下個使用者困擾的情形發生已久，因此開大絕貼了一張紙，希望男同事們提高警覺心，速速歸還。不過許多網友看到後都表示「自己有本錢，可以不還10次」，還有人悲傷地表示自己可能沒有能力借文具，引發鄉民熱議。

這位女網友在臉書「爆廢公社」中表示，公司的男同事們常常跨區借用文具，但是也經常「不小心」忘記歸還，讓她每次要使用時就要走遍全廠到處問，實在心累，因此想到一大招嚴防相同情況再次發生。

只見圖中的美工刀和奇異筆上，都貼了張「使用後未歸還者，雞雞小三公分」的字條，還特別使用紅字加強，希望可以達到歸還率100%的效果。原po說，由於公司包含她總共只有3位女員工，而且女同事們用了都會歸位，因此才決定祭出這招「提醒」男人們要歸還物品，別造成其他人的困擾。

▲ 鄉民們都說自己非常有本錢。（圖／翻攝自爆廢公社）

網友笑翻表示，「不夠的怎麼辦？」、「好家在還剩27公分」、「太大困擾我很久了，決定不還」、「絕！我公司的筆啊、立可白啊、尺啊、剪刀啊，常常長了腳」、「公司男同事是不是都變公公了？」、「一個禮拜後變女同事」、「我也這樣對付我常常拿東西不歸位的老公好了！可是...可是...吃虧的好像是我捏」。

還有網友祭出更兇狠的懲罰，「我要寫 『下面爛掉』 男女通用」、「『小』字可以不用寫」、「應該要寫不舉。會比較怕」、「使用未歸還者，雞雞剩三公分」。

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