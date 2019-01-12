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影／愛上自己了！　自戀弟猛盯鏡...連啾4下露齒燦笑：我好帥～

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記者張嘉晏／綜合報導

小小年紀就這麼懂得欣賞自己！一位媽媽在臉書po出兒子照鏡子的影片，只見不到1分鐘的畫面中，寶寶不但一直盯著鏡中的自己，還時不時露出小小的牙齒燦笑，最後更是無法自拔地「愛上自己」，前後用力親了鏡子4下，讓媽媽忍不住吐槽兒子才8個月大就這麼自戀。

網友楊小旻在臉書「爆廢公社」中貼出一支影片表示，「才8個月就那麼自戀！」只見影片中的兒子「宥宥」正拿著一面小鏡子，一開始就對鏡中的自己連親2下，看著看著還露出燦笑，彷彿對外表很滿意。自戀的行徑被爸爸發現後，宥宥依舊不害臊地繼續照鏡子，還大方答應老爸「再一次」的要求，又親了鏡中的自己2下。

▲▼ 兒子超自戀，一直親鏡中的自己 。（圖／網友楊小旻提供）

▲ 宥宥超自戀，一直親鏡中的自己 。（圖／網友楊小旻提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

對此媽媽向《ETtoday新聞雲》表示，宥宥一出生頭髮量就超多、睫毛很長，也算是個比較成熟的小孩，應該不久後就可以走路了。她還表示，兒子很喜歡笑，對人很親切，平時也很常照鏡子，應該是受家裡大人行為所影響，「對鏡子親親倒是偶爾。」

網友表示，「學爸爸的齁」、「我兒子也會，但都不給偷拍，每次偷拍都被發現」、「好成熟喔！」、「我女兒3歲還是自戀」、「很可以」、「好可愛喔」、「這是基因問題」。

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▼ 宥宥平時很愛笑，面對其他人也不吝分享自己燦爛的笑容。

▲▼ 兒子超自戀，一直親鏡中的自己 。（圖／網友楊小旻提供）

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關鍵字：爆廢公社,自戀,鏡子

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