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爭寵飆演技！6個月妹一轉頭「不能輸」爆哭　2歲哥秒加戲...她搖床上傻眼

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網搜小組周亭瑋／綜合報導

許多小朋友為了吸引爸媽注意，總是祭出百百種花招。一名母親意外錄下兩寶爭寵的過程，看兄妹倆投入的哭戲，根本演技PK大賞，而她也不禁笑嘆，「這一幕應該天天上演800遍吧！」

「後宮爭寵傳！」母親何璇子笑稱，她向《ETtoday新聞雲》記者表示，哥哥元仔現在2月又2個月，妹妹彤妹則6個月大，昨天兄妹倆剛睡醒，想要討抱抱，結果一個坐沙發上、一個躺搖搖床，然後齊聲哭鬧「飆演技」。

▲爭寵飆演技！6個月妹轉頭「不能輸」爆哭　2歲哥秒加戲...她搖床上傻愣。（圖／「璇子的彩色夢」授權引用）

▲同台尬哭戲，葛格好像略勝一籌。（圖／「璇子的彩色夢」授權引用）

從影片中可見，兄妹一起唱雙簧，而且越哭越起勁，沒多久彤妹轉頭一望，看見哥哥竟然搭配肢體動作，愣了一會兒她不甘示弱，於是皺起小臉蛋繼續大哭。

過了幾秒鐘，好奇的彤妹再度停止哭鬧，抬頭觀望一下，沒想到這時元仔連手都用上，讓她不得不佩服。而媽咪也忍不住幫她配上os，傻眼道「算了！你影帝！」

▲爭寵飆演技！6個月妹轉頭「不能輸」爆哭　2歲哥秒加戲...她搖床上傻愣。（圖／「璇子的彩色夢」授權引用）

▲媽咪一次抱兩個。（圖／「璇子的彩色夢」授權引用）

影片在爆廢公社po出後，引起熱烈回響，網友們紛紛回應，「完了，我三月生二寶」、「媽媽哭更大聲~誰怕誰哈哈」、「真的都好可愛啊」、「根本假哭啊！哈哈...討拍拍」；另外，不少家長心有戚戚焉，直說「我家也每天上演」、「熬過就好，但過程很崩潰」、「每天日常啊」。

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