尾牙抽中老闆照片！他怒撕毀「結局更悲傷」　網勸1招救火...嘆：太衝動了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

網搜小組／綜合報導

一名網友昨天參加公司尾牙，每個員工都會收到紅包，不過他打開來看，竟是老闆的簽名照，於是在怒火攻心下他秒速撕毀，沒想到後來卻出現爆炸性轉折，心情更是跌落谷底。網友們看完紛紛替他感到可惜，同時也笑嘆「年輕人終究還是年輕人，太衝動了。」

網友在「爆廢公社公開版」發文訴苦，昨晚公司尾牙，老闆發給每個人一個紅包，其他同事的紅包裡都是2000塊錢，唯獨他是一張老闆的簽名照；怎料，後來老闆突然興奮地說，「剛剛抽到我簽名照的幸運兒是誰？過來向我領1萬元！」

▲每個人都是2千元，只有他拿到照片。示意圖，與本文無關。（圖／本報資料照）

此話一出，網友的心情瞬間像洗三溫暖，原本以為自己走霉運，沒想到竟是最猛的大彩蛋，不過衝動是魔鬼，「看著手中被我撕碎的照片，我陷入無止盡的沉思......。」

對此，網友們紛紛回應，「替您默哀」、「年輕人太衝動了，那10000打水漂了」、「我是真的抽到1萬，就一個名額」、「當下應該不要撕，帶回家當標靶射」；還有人建議說，「不然用膠帶救看看，拿給老闆說不知道誰把你照片撕毀，我把它救回來，搞不好1萬會變2萬唷」、「拿全屍跟老闆換5000」、「就說太興奮了，不小心激動就......」。

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