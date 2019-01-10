全聯甜點前猶豫半小時！一轉念「秒買4盒」嘆：當媽的通病　母親們超認同

▲站在琳瑯滿目的甜點前，媽媽猶豫不決，不知該買哪一個。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

一名母親日前到賣場購物，順便想買個甜食慰勞自己，結果站在甜點櫃前快半小時，始終下不了手，就在她苦陷僵局時，突然一個轉念，立刻狂挑3、4盒，看著籃子裡所買的東西，她也不禁苦笑，「這是當媽後的通病。」

這名母親在爆怨公社提到，當天自己站在甜點前面，想說買一個回去自己吃，結果挑了快半小時，一直猶豫不決，根本下不了手，沒想到她轉個念頭，心想「買給小孩下午當點心吃好了」，結果秒拿3、4盒放進購物籃，「手快的跟什麼似的！」

女網友表示，這是當母親後的通病，挑東西時總想著這是誰愛吃的，「不要再問我錢花到哪裡去了，買了整籃的食物沒有一樣是為自己買的......。」

▲孩子就是母親的寶。示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

po文一出，引起母親們的廣大共鳴，紛紛回應「給孩子的下手都不考慮，自己的想半天」、「真的！超認同」、「+１，有次要出國去鞋店買雪靴，結果最後拿出去的是兩雙童鞋」、「跟買衣服一樣，挑自己的挑很久挑不到，挑給老公孩子的一下子就可以挑好幾件」、「當媽都這樣」。

另外，不少眼尖網友發現，這是全聯的甜點冷藏櫃，笑說「巧克力好吃，，店員一直推薦我，忍不住買了好吃好吃」、「我也最愛逛全聯甜點，他們的起司蛋糕好吃，但我都想會胖不買，哈哈哈哈」、「法式布雷派還蠻好吃的」、「千層不錯但好貴」。

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