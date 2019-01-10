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詭異特調「台中江小姐」…1杯要百元！店長悄曝背後故事

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▲▼台中飲料店出現「台中江小姐」。（圖／翻攝臉書）

▲茶食堂餐廳菜單上出現詭異飲料「台中江小姐」，引起網友熱烈討論。（圖／翻攝臉書）

網搜小組／綜合報導

這到底是什麼飲料？台中一名網友日前前往一家茶食堂餐廳，赫見菜單飲料欄目一角竟然有個品項叫做「台中江小姐」，且一杯還要價100元，令他一頭霧水，直問「有人喝過台中江小姐嗎？」在全文曝光引發網友熱議後，店長也現身解釋，其實這一杯「台中江小姐」背後是有故事的。

「這不是P圖，是我下午遇到的！」男網友PO出照片，表示7日下午到大里一家餐廳用餐，發現飲料欄目看似正常，但下方角落竟然靜靜地躺著「台中江小姐」，且這一杯價格還不便宜，相較其他飲料約5、60元的價格，這杯江小姐竟然要價百元，原PO當下雖然好奇，但思考許久後仍不敢花錢點下，「我怕我喝了會想打人！」

到底「台中江小姐」是什麼？全文曝光後立即引起網友猜測，「是不是『薑』小姐取諧音？」、「應該是薑製品吧」、「是辣的還是甜的啊？」、「一中商圈也有『心痛的感覺』，比台中江小姐的價格少一半」、「江小姐是誰？老闆的初戀嗎？」

根據《三立新聞網》報導，其實這杯名稱詭異的飲料，背後還有個小故事；店長表示，先前店內曾推出一款飲品「青梅寒天QQ飲」，裏頭除了能喝到青梅的酸甜、還帶有蘋果的香氣，再加上QQ的寒天和不能透露的特調秘方，但無奈該款飲品推出後一直賣得不太好，本來想要下架不再販售，店內一名熟客江小姐聽聞後相當不捨，當即表示希望能將「青梅寒天QQ飲」保留下來，店家考慮後決定保留飲料，還以它的「救命恩人」重新命名，因此就成了「台中江小姐」。

店長說，本來乏人問津的飲料，一改名後詢問度立即大增，還意外在網路上爆紅，現在業者也決定推出活動，只要顧客來店點了「台中江小姐」一杯，並說出「我是台中江小姐」，即贈送這名神秘熟客最愛的小點心「地瓜薯」；店長還打趣地說，「點了這杯飲料如果沒有配上地瓜薯，那可不是正統的台中江小姐喔！」

▲▼台中飲料店出現「台中江小姐」。（圖／翻攝臉書「六羨茶食堂【大里東榮店】」）

▲在「台中江小姐」爆紅後，業者也順勢推出優惠活動。（圖／翻攝臉書「六羨茶食堂【大里東榮店】」）

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