買1個月零戰力！他心酸餵活蒼蠅...捕蠅草「龜速闔上」超傲嬌　專家解答

網搜小組周亭瑋／綜合報導

擁有「蒼蠅的地獄」稱號，外表像是血盆大口的捕蠅草，能引誘進而捕食昆蟲。網友林嘻嘻看準這點，於是開心地買下，沒想到1個多月過去，捕蠅草毫無戰力，還得他親自抓蟲餵食，對此他不禁苦笑，「它應該是有訓練主人自己抓蒼蠅的能力，用心良苦阿！」

林嘻嘻向《ETtoday新聞雲》記者表示，以前就覺得捕蠅草很酷，有天意外看到，便興致勃勃地花150元買了，結果卻換來無數失望，在帶回家的1個多月裡，「它唯一的戰力，就是在我餵它的時候...。」

▲養了1個多月的小捕，動作超緩慢；奇怪的是，蒼蠅也太乖XDDDD。（圖／林嘻嘻授權引用）

身為主人的林嘻嘻不禁抱怨，「Discovery都騙人，它捕食能力其實很差，我原本是養來幫忙抓蒼蠅，現在老子還要抓蒼蠅給它吃」，而身旁朋友笑說何苦為難自己時，他也很心酸，無奈表示「雖然習慣了，但它正一點一滴的消磨我阿！」

原產於北美洲的捕蠅草屬於維管植物，由於大多生長在貧瘠的溼地，為了補充氮、磷酸等不足的養分，它們會分泌出蜜汁引誘昆蟲靠近。

▲林嘻嘻花了150元買下一整株。（圖／林嘻嘻授權引用）

當獵物進入葉面區域，碰觸到感覺毛兩次，猶如血盆大口的兩瓣葉便會迅速閉合，刺毛也跟著緊緊相扣，接著葉瓣內側的內腺體會分泌出消化液，而消化液中的蛋白酶，會將昆蟲的蛋白質分解成以氮、氧、碳、氫為主的胺基酸，並進行吸收，待養分吸收完畢，約5到10天的時間，葉瓣就會再度開啟。

不過多年前，英國拉夫堡大學研究人員發現，因人為污染造成土壤裡的含氮化合物過高，捕蠅草、豬籠草等食蟲植物，光靠氮污染物就足以維持生命所需，於是逐漸改為「吃素」，這種「素食主義」讓植株更強壯，但對整個族群來說，卻不是件好事，一旦它們過份依賴土壤中的氮源，失去特有的生存優勢，可能面臨全軍覆沒的命運。

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