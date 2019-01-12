　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

買1個月零戰力！他心酸餵活蒼蠅...捕蠅草「龜速闔上」超傲嬌　專家解答

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

網搜小組周亭瑋／綜合報導

擁有「蒼蠅的地獄」稱號，外表像是血盆大口的捕蠅草，能引誘進而捕食昆蟲。網友林嘻嘻看準這點，於是開心地買下，沒想到1個多月過去，捕蠅草毫無戰力，還得他親自抓蟲餵食，對此他不禁苦笑，「它應該是有訓練主人自己抓蒼蠅的能力，用心良苦阿！」

林嘻嘻向《ETtoday新聞雲》記者表示，以前就覺得捕蠅草很酷，有天意外看到，便興致勃勃地花150元買了，結果卻換來無數失望，在帶回家的1個多月裡，「它唯一的戰力，就是在我餵它的時候...。

▲買1個月零戰力！他心酸抓蒼蠅...捕蠅草「龜速闔上」超傲嬌　專家解答。（圖／林嘻嘻授權引用）

▲養了1個多月的小捕，動作超緩慢；奇怪的是，蒼蠅也太乖XDDDD。（圖／林嘻嘻授權引用）

身為主人的林嘻嘻不禁抱怨，「Discovery都騙人，它捕食能力其實很差，我原本是養來幫忙抓蒼蠅，現在老子還要抓蒼蠅給它吃」，而身旁朋友笑說何苦為難自己時，他也很心酸，無奈表示「雖然習慣了，但它正一點一滴的消磨我阿！」

原產於北美洲的捕蠅草屬於維管植物，由於大多生長在貧瘠的溼地，為了補充氮、磷酸等不足的養分，它們會分泌出蜜汁引誘昆蟲靠近。

▲買1個月零戰力！他心酸抓蒼蠅...捕蠅草「龜速闔上」超傲嬌　專家解答。（圖／林嘻嘻授權引用）

▲林嘻嘻花了150元買下一整株。（圖／林嘻嘻授權引用）

當獵物進入葉面區域，碰觸到感覺毛兩次，猶如血盆大口的兩瓣葉便會迅速閉合，刺毛也跟著緊緊相扣，接著葉瓣內側的內腺體會分泌出消化液，而消化液中的蛋白酶，會將昆蟲的蛋白質分解成以氮、氧、碳、氫為主的胺基酸，並進行吸收，待養分吸收完畢，約5到10天的時間，葉瓣就會再度開啟。

不過多年前，英國拉夫堡大學研究人員發現，因人為污染造成土壤裡的含氮化合物過高，捕蠅草、豬籠草等食蟲植物，光靠氮污染物就足以維持生命所需，於是逐漸改為「吃素」，這種「素食主義」讓植株更強壯，但對整個族群來說，卻不是件好事，一旦它們過份依賴土壤中的氮源，失去特有的生存優勢，可能面臨全軍覆沒的命運。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

ET快訊
孫生睡木椅6年「第一次期待過年」利菁曝對話：看到想哭
加國台人看不下去！臉書怒創「貴婦奈奈行蹤報馬仔團」
他爆菊「插進超大圓罐」！醫尷尬挖1hr拔出超衝擊

關鍵字：捕蠅草,蒼蠅,傲嬌,食蟲植物,氮污染,爆廢公社,主人

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／慎入！蟒蛇遭511隻壁蝨狂鑽　痛到爬進泳池泡水想「淹死寄生蟲」

用老公送的圍巾纏繞…她上吊死在房內　夫下班回家抱妻屍哭斷腸

影／高職妹酸工人「月入45K太少」：無腦又不乾淨！臉書被狂洗灌爆

僅靠7000補助養2孫女！78歲嬤「只吃菜」存錢…哽咽：要讓她們去畢旅

影／台中「女模級警花」渾圓深溝照出土！男友身分曝光　同行封「神鵰俠侶」

女大生驚天一擦...「帶血麵筋」掉下來！婦產科醫：是OO殘留物

影／綠菜炸出便當盒！掀蓋一看…「香菜海」淹沒滷肉飯　網吐：倒退20步

影／工程師打LOL「白嫩渾圓」快滿出來！　私照火辣出土...療癒深溝老司機嗨翻

快訊／口譯哥深夜2095字長文吐心聲　「實領15萬」不會讓大家失望

影／這三老小我來養！78歲嬤靠7千補助養2孫女「只吃菜存畢旅錢」　團購達人霸氣宣告

Gail再挑戰中文歌《我愛你》　林宥嘉讚：妳天生就是個巨星

客人打來問怎沒賣「藍芽貼膜」？ 她爆氣連喊3次：那是「抗藍光」

一下飛機星巴克送禮、抽中現金　高雄機場「浪漫巧合」求婚大作戰

《夢想》選手飆唱愛黛兒《Hello》　林俊傑驚呼：這是原唱吧！

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「做自己金句」嗆爆負評

大根突襲睡醒素顏真面目　熊熊超兇睡衣「正面趴床」>///

夫婦3年零浪費！自製牙膏、洗髮水 打造「環保貓旅館」每月垃圾僅104克

許莉潔x信合飆《千年之戀》　唱完嗨翻....全體起立

五月天怪獸一句話噹爆阿信　看冠佑一直被「殺」...有一種爽感！

「來去高雄」MV包50萬拍攝費　白冰冰親自作詞路名編成RAP

工程師想追27歲上進妹！猶豫「學店有單純的？」　網中肯分析...打醒他

對撞貨車手擦傷！高職弟丟4估價單「收驚＋曠課費2.3萬」　司機看傻了

接掌環保署　張子敬：佩服蘇揆熱誠「我沒藉口不好好做」

影／愛上自己了！　自戀弟猛盯鏡...連啾4下露齒燦笑：我好帥～

文具老是失蹤！她祭大招提醒男同事歸還　鄉民超自信：我有本錢可不還10次

買1個月零戰力！他心酸餵活蒼蠅...捕蠅草「龜速闔上」超傲嬌　專家解答

最頭痛的作業！她曬「生活周記」掀回憶　網淚：根本廢文製造機

快訊／東北季風狂虐！花蓮、台東發布大雨特報　北台連濕5天

「防疫不能中斷！」陳吉仲證實接掌農委會　與院長一起打拚

搶票時間！自私男霸超商機台60mins　要物流司機「去別家印單」

猛龍過江／羅堉誠扮替補殺手　台師大攻克電台街

最萌路跑！現場將出現6米高史努比汽球　2019年高雄場報名開始

當一回上海人　在美軍留下的老洋房吃法國料理

陳建寧第一份薪水1萬8　竟是媽媽「偷付錢」給朋友幫忙！

中職／桃猿主場開練　石垣島交流賽規劃帶10投

工程師想追27歲上進妹！猶豫「學店有單純的？」　網中肯分析...打醒他

蕭敬騰師弟再+1！「沒見幾次面」Summer簽下超強金馬新人

吵著「我也要坐」…7歲女童搭堆高機10秒遭輾斃！嬤目睹崩潰哭癱

小彬彬暴瘦20KG臉消風！年收2店「改當直播主求生」

對撞貨車手擦傷！高職弟丟4估價單「收驚＋曠課費2.3萬」　司機看傻了

生活熱門新聞

她酸工人月入45K太少　臉書遭..

台中「女模級警花」　男友身分曝..

7000元補助養2孫女！78歲..

打手槍要多頻繁　唐朝醫神這樣說

掀蓋一看…「香菜海」淹沒滷肉飯

工程師打LOL「白嫩渾圓」滿出..

明早秒變天！鋒面肆虐「北東狂下..

78歲嬤靠補助養2孫女　486..

婆婆當眾掀衣！露媳婦32週孕肚..

國二女眉粉＋護唇膏　師認化妝約..

極簡房間嫌寒酸！網看傻：剛搬進..

捨不得丟！她收集「一罐乾屍」超..

防檢局年後徵2名領犬員　薪資3..

她的寶貝是「拉鍊」　超狂真相曝..

更多熱門

相關新聞

她曬「生活周記」！網淚：廢文製造機

學生時代有些事雖然做的很不情願，但回想起來都是滿滿的回憶。一名網友在臉書「爆廢公社」社團中貼出一張照片，藍藍的封面上寫著「生活周記」4個大字，裡面翻開是密密麻麻的直線條，這本作業簿對許多人來說可是學生時代最頭痛的作業。貼文一出，網友們紛紛懷念地說，這本根本是訓練大家寫廢文的始祖啊！

爭寵飆演技！妹轉頭「不能輸」秒爆哭

捨不得丟！她收集「一罐乾屍」超療癒

掀蓋一看…「香菜海」淹沒滷肉飯

LINE翻譯是真人？他嗆「爛透了」秒被反擊

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

蟒蛇泡水試圖「淹死511隻壁蝨」

她酸工人月入45K太少　臉書遭灌爆

妻用老公送的圍巾上吊亡　夫下班回家抱屍痛哭

台中「女模級警花」　男友身分曝光

17歲少女泡湯昏倒「家醜房事」穿幫！表哥狂冒汗

7000元補助養2孫女！78歲嬤淚：讓她去畢旅

打手槍要多頻繁　唐朝醫神這樣說

貴婦奈奈交往幼齒高中生　坦言體力差不常嘿咻

全智賢堅持和車太鉉交換鞋穿的意義

用垃圾袋煮麵！孫安佐曝監獄料理

「滴姐」正臉曝光！　蔡阿嘎：太正

軍官報復被狗追　繩綁曝曬7小時

掀蓋一看…「香菜海」淹沒滷肉飯

她一擦「帶血麵筋」掉落！是OO殘留

神壇夫婦想領養貓　獸醫機警攔截

更多

最夯影音

更多

Gail再挑戰中文歌《我愛你》　林宥嘉讚：妳天生就是個巨星

客人打來問怎沒賣「藍芽貼膜」？ 她爆氣連喊3次：那是「抗藍光」

一下飛機星巴克送禮、抽中現金　高雄機場「浪漫巧合」求婚大作戰

《夢想》選手飆唱愛黛兒《Hello》　林俊傑驚呼：這是原唱吧！

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「做自己金句」嗆爆負評

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面