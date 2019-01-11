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2018最驚艷手機！　PTT鄉民票選OPPO第二名...「iPhone慘到爆」

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▲▼ 。（圖／記者洪聖壹攝）

▲華為最新旗艦手機Mate 20 Pro在鄉民投票中拿下第一。（圖／記者洪聖壹攝）

記者黃君瀚／綜合報導

走過2018年，儘管全球智慧型手機市場陷入萎縮，各大廠商仍端出不少創新、誠意之作。就有網友在PTT上發起統計，票選去年「最讓你驚豔的手機」，結果前2名由中國大陸品牌華為和OPPO旗艦機型拿下；而售價突破5萬元大關的頂規iPhone XS Max，則獲得最多無情的吐槽。

網友日前在PTT通訊板（MobileComm）發文，表示2018年智慧手機是百花齊放的一年，從上半年各家跟風iPhone瀏海，到後來出現縮小版的水滴螢幕，或是專門針對遊戲市場的ROG Phone，又陸續有了螢幕下指紋等創新技術出現。

總結2018年，最讓他驚艷的手機莫過於OPPO出的Find X了，因為從沒想過相機鏡頭可以這麼玩，設計成伸縮式，「除了有50W點帥，還順便解決了瀏海問題。」再加上實用的超級閃充、攜手超跑藍寶堅尼合作，Find X在美感跟科技上都達到了不錯的水準。不過這單純是他個人的意見，「不知道大家有沒有這樣一隻驚豔到你的手機勒？」

▲iPhone XS、XS Max實機動手玩。（圖／記者洪聖壹攝）

▲IPhone系列討論度超高，但鄉民多是負面評價。（圖／記者洪聖壹攝）

文章貼上網，很快就吸引大批網友熱烈討論，各品牌都有擁護者，「我個人比較喜歡（Vivo）NEX」、「（華為）Mate20 pro，感覺有種啊～這才是科技的感覺」、「當然是HTC EXODUS 1，第一支用虛擬幣付款的手機」、「怎麼想當然是華碩電競手機，週邊加起來比本體貴」、「（Google）Pixel3跟Night Sight（拍照功能），顛覆夜拍。」

經過1天時間的留言投票，原PO出來公布統計結果，共計有107則有效留言，前5名分別是華為Mate 20 Pro（21票）、OPPO Find X（18票）、Google Pixel 3（16票）、Vivo Nex（14票）和OnePlus 6T（9票）。

▲OPPO Find X動手玩：前後鏡頭隱形、AR跟AI助理讓手機內外兼具 。（圖／記者洪聖壹攝）

▲OPPO Find X螢幕占比高達93.8%，使用升降鏡頭讓人驚嘆。（圖／記者洪聖壹攝）

值得一提的是，留言中雖有大量網友提到iPhone，不過多是吐槽、負面的驚艷，未被列在排行榜中，「當然是Apple XS Max，一點誠意都沒有，超驚艷」、「當然是iPhone X系列的豪華豆腐頭，真是優秀」、「iPhone啊，糞成這樣還有人吹捧，太驚訝」、「當然是Apple啊，史上驚艷售價。」

最後，PO文網友說總結這次的投票，大部分鄉民對相機和硬體規格比較看重，如第一的Mate 20 Pro，相機、規格最佳，「買相機送通話功能」。Google Pixel 3同樣在拍照上獲得大好評，「好機正該如此」、「讓人有初代果粉的尊敬不凡感」。

▼Google手機重返台灣市場，Pixel 3拍照能力獲得盛讚。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Google發表會3大新品直擊！Pixel 3真正上市時間與Titan安全系統揭曉 。（圖／記者洪聖壹攝）

ET快訊
2018最驚艷手機！網票選OPPO第二名...「iPhone
婆婆當眾掀衣！露媳婦32週孕肚要親戚「來摸摸看哦」

關鍵字：PTT,鄉民,iPhone,華為,OPPO

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