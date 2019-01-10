手搖杯點全糖！他曝極致省錢喝法「直接變2杯」　6字口訣超實用

▲台灣手搖飲料店百家爭鳴，各有死忠客群。（圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

台灣民眾愛喝飲料，手搖杯店家更猶如戰國時代，從甜度到冰塊統統能客製化，比食材、比裝潢也比創意。就有網友好奇，隨著社會型態轉變，現今還有人會點全糖的飲品嗎？意外引發討論熱潮，釣出不少「螞蟻族」，更有小資族傳授極致省錢法，全糖搭配6字口訣，直接把1杯飲料升級成2杯！

做生意的男網友8日在PTT發文，表示有次看到路上陌生人手上拿著手搖飲料走進他的店內，仔細一看上頭標籤貼著微糖、少冰，腦海中突然浮現手搖店畫面，好奇真的有人會跑去點全糖飲料嗎？

他說，依照台灣飲料店糖度設定，全糖的濃稠程度根本難以想像，完全無法理解有人可以喝這麼甜，決定將心中疑惑貼上網，尋求眾人建議，「手搖飲料店真的會有人點全糖嗎？」

▲近年健康意識抬頭，不少民眾會改選半糖以下的飲品。（圖／資料照）

文章貼上網，原來全糖族群還不少，也有不少網友曾經歷過全糖的歲月，「同事喝全糖，跟螞蟻一樣」、「台南人正常甜再加糖」、「曾經喝飲料都點全糖，後來慢慢減」、「我家印尼看護全糖還覺得不夠甜」、「想當年我都是非全糖不喝」、「我高中的時候綠茶喝2倍糖」、「以前全糖，後來發現過度依賴飲料糖分，就慢慢少喝了。」

此外，還有網友推薦小資族超高CP值點法，全糖是不可或缺的。他說，只要用6字口訣「全糖、去冰、加厚」，回家可以變成2杯！其實這概念很好理解，在部分飲料店中加厚（補水改成補茶）代表讓茶濃一些，去冰也是為了少點水分，而全糖可大幅提升整杯飲料，如此一來就算稀釋成2杯一樣有味！