妹妹的小被被是「一條拉鍊」！　超狂真相曝光網嚇壞...姐：她真的是人

▲ 妹妹的寶貝是拉鍊 。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

「萬年小被被」一直是許多人生命中重要的一部分，有著相伴幾十年、密不可分的感情，就算長大了還是會把它視為寶貝。不過這位網友卻表示，妹妹的寶貝不像別人都是小被子，而是一條「拉鍊」；拉鍊實際的真相曝光後也讓網友驚呆表示，「確定真的是人？」、「到底是哪種妹妹」。

一位女網友在臉書「爆廢公社」中表示，別人的寶貝都是小被被或是其他東西，但是妹妹的心愛之物卻超特別，竟然是一條「拉鍊」！她表示其實這條拉鍊的原型是一個「完整的枕頭套」，現在只剩下了拉鍊，原本的布料都在22年間被妹妹啃食光了！

原po表示，自己也無法理解妹妹為何要吃布；至於拉練可以倖存到現在，應該是因為太硬了吃不下去，「要是哪天拉鍊也慢慢變短，我會帶她去看醫生照一下胃。」

▲▼ 說不定幾年後拉鍊也會... 。（圖／翻攝自爆廢公社）

po文一出，網友誤會表示，「我以為是蛇」、「我還以為是牛肉條」、「鮭魚肉...」、「不看內文以為是狗狗專用的」。其他人則表示太驚奇，「這太可怕」、「有異食癖？」、「口腔期也太不滿足」、「乍看之下，我以為我看的是狗狗的社團發文」、「晚上餓了又懶惰出門買宵夜將就一點」。

還有人不敢置信，以為妹妹其實是家中寵物，詢問原po「到底是誰吃掉的？」對此原po也無奈回覆，「我的妹妹，媽媽生出來的那種妹妹，一個人的那種。」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！