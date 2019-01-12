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對撞貨車手擦傷！高職弟丟4估價單「收驚＋曠課費2.3萬」　司機看傻了

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▲▼對撞貨車手擦傷！高職弟丟4估價單「收驚＋曠課費2.3萬」　司機看傻了。（圖／記者陳怡伶攝）

▲其中一張大喇喇寫著「曠課10000元」、「收驚1800」元。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

雲林一名男網友上月14日上班途中，剛好有一名高職生騎腳踏車突然從右側跨越快車道，他嚇得趕緊重踩煞車，但仍撞上了高職生送醫，雖然對方僅有手擦傷並無大礙，但他依舊誠懇登門拜訪，並包紅包道歉；以為沒事的他，結果一個月後見高職生家長拿出4張估價單，包括收驚、曠課費用等等共2萬2800元，近2.3萬元價格讓他傻眼到爆。

從男網友PO在「爆廢公社」照片可見，4張估價單寫著，「不能上課、曠課10000元」、「收驚600元，3次1800元」、「傷藥粉3罐6000元」、「腳踏車1台3000元」、「貼藥膏數次，2000元」，洋洋灑灑列出一共22800元，每張估價單上都是用手寫的，且單據是為連號。

▲▼對撞貨車手擦傷！高職弟丟4估價單「收驚＋曠課費2.3萬」　司機看傻了。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲估價單還連號（紅框處），許多網友認為這種「自己寫」的賠償，法官不會認定。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO在貼文上分享好友的經歷說，當事人上月14日開著雙門、3.5頓小貨車上班途中，以正常的車速行駛在車道上，但在快到路口前，突然有名高職生騎腳踏車從右側跨越快車道，「他看到即急重踩煞車，對向無來車，緊急閃左邊，跨越對向車道，後輪咬死，地面上有煞車痕！車輛右前角仍撞上該名高職生。」

高職生被送到醫院照X光並無大礙，只有臉、手上有擦傷而已。小貨車司機在事發隔天，也趕緊登門拜訪，並帶著帶一籃水果、紅包探視，天真的他以為事情落幕了，沒想到只是正要開始而已。

汽車保險員1個多月來拜訪高職生3次，討論理賠相關事宜，但都沒有結果，再第四次登門時，就看見學生家長拿出4張估價單，並嗆聲說「不賠就走調解委員會調解」；學生家長的行為，讓保險員笑說「做這麼久了，頭一次遇到拿估價單還寫這些名目的！」

▲▼對撞貨車手擦傷！高職弟丟4估價單「收驚＋曠課費2.3萬」　司機看傻了。（圖／記者陳怡伶攝）

▲網友覺得腳踏車與醫療費求償還比較有理。（圖／翻攝自爆廢公社）

網友紛紛留言笑說，「以後我去收驚，我要叫人家開三聯發票」、「他在幻想嗎，笑死」、「不同店家，流水號還真順」、「曠課？？？原來曠課那麼值錢喔夭壽」、「哪一間收驚這麼貴？我們這邊才100」「對方在賺年終獎金啦！快過年了，職業假車禍要賺年終獎金的很多！」。

也有網友認為這估價單並非收據，還是自己寫的，法院根本不會認定，「基本上估價單沒蓋章都不算數啦」、「這種估價單是沒有用的......醫院證明才有用」、「一切就等調解委員會，不然就跑法院吧！」、「我也遇過，本來是我錯，結果我最終只賠到罰單600元」。

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關鍵字：車禍,雲林,曠課,高職,爆廢公社

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