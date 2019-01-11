「考到駕照就送妳瑪莎拉蒂」真相曝！孕妻怒：給我大剪刀　網神回

▲原PO原本以為老公超大手筆要買瑪莎拉蒂，沒想到是空歡喜一場。圖為Ghibli S Q4 GranSport Nerissimo Edition （圖／翻攝瑪莎拉蒂）

網搜小組／綜合報導

一名老公要孕妻去考駕照，若考到就送一輛瑪莎拉蒂（Maserati）。本來老婆很開心，但愈聽愈不對，知道真相後怒「誰...拿個大剪刀給我，我要剪掉他的奈米屌！」有網友神回，「奈米屌用大剪刀浪費了...... 用個指甲剪就好了。」

「我老公真的是幹話王」，人妻在「爆怨公社」臉書社團，還原和老公的對話：

老公：妳去考一張汽車駕照啦！以後出門比較方便！

原PO：生完再考啦！現在肚子大怎麼考？

老公：妳乖，妳考到我買一台車給妳！

原PO：真的假的！什麼車？

老公：我買一台瑪莎拉蒂給妳。

原PO：哇靠！這麼捨得喔⋯

老公：當然啊！還有LED燈喔，還有mp3功能～妳還能聽著911開車兜風去～多瞎趴～

原PO：怎麼有點怪怪的⋯

老公：不要說我對妳不好啦！直接全配的買給妳啦！全配的也要一萬以上耶⋯

▼瑪莎拉蒂是許多男人的夢想超跑。（圖／路透）

原PO後來得知是「玩具車」，她表示，老公是說小朋友在開、家長有遙控器可以控制的瑪莎拉蒂，「那個誰...拿個大剪刀給我，我要剪掉他的奈米屌！」

對此，許多網友笑說，「這台也不便宜耶」、「開這需要考駕照嗎？媽咪手抓一隻雞腿就能開了」、「我也是被老公慫恿去考⋯⋯挺著七個月大的肚子...我的車一台都沒看到」、「奈米屌用大剪刀浪費了...... 用個指甲剪就好了。」