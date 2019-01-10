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兒子「噴泉般吐奶」…出生15天當小天使了！媽淚崩：終究是奢望

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▲▼兒子「像噴泉吐奶」被說正常 他出生僅15天當小天使了。（圖／翻攝爆怨公社）

▲孩子出生僅短短15天，就因胃嚴重破裂而宣告不治，上天堂當沒有病痛的小天使。（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

才短短15天，孩子已經去當小天使了……！一名爸爸在臉書爆怨公社代替妻子沉痛PO文，2018年的聖誕節，一家人歡喜迎來了聖誕寶寶，但兒子出生後不久就開始像噴泉湧出般嚴重吐奶，當時詢問護理師後卻都得到「這是正常的」回覆，但之後兒子的狀況卻越來越嚴重，送到大醫院就診時才發現是「胃破掉」，被確診是「先天胃壁肌層缺損」，雖然緊急動刀與死神搶命，但弟弟稚弱的身軀還是熬不過病魔的折磨，僅來到這世界短短2個禮拜，就於8日上午離世。

媽媽回憶，聖誕節那天兒子出生了，是名副其實的聖誕寶寶，正在一家人沉浸在新生兒的喜悅中時，卻發現兒子出生後的隔天就開始「嚴重吐奶+水」，「不是小朋友一般溢奶的狀況，是整個很像噴泉湧出的吐奶！」

事後媽媽憂心地詢問婦產科護理師，但對方卻回應「可能是弟弟的肚子裡還有羊水，所以才會這樣吐奶，吐出來對他來說是好的！」但這樣的情況持續了2、3天完全沒有改善，甚至親戚朋友看了孩子吐奶的情況也覺得不大對勁，但每每詢問總是得到「肚子還有羊水」的回覆；令媽媽不解的是，護理師也曾告知「你兒子吐的奶比喝的奶還要多」，但即使如此，護理師仍對於孩子的異狀渾然不覺。

到孩子出生的第4天晚上，媽媽回家坐月子，晚間9時許就接到婦產科的電話，焦急地說弟弟的情況不太對，建議送大醫院，要他們前來辦理出院手續並繳清費用，媽媽心痛質疑「為什麼不是一發現我兒子不對勁，先叫救護車幫我們把孩子先送去，後續等小孩穩定再說？這樣一前一後，起碼又耽誤了1個小時！」

當媽媽隔了4天再見到孩子時，發現他腹部莫名腫脹，還有血尿，且吐出來的液體都是黃綠色的，孩子還因身體不舒服不斷哭鬧，而這一次，也是唯一一次她親手抱到孩子，「我老公從小孩出生到現在，連抱都還沒抱過！」

▲▼病房,醫院,手術,病童,嬰兒,新生兒,嬰幼（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲在出生的第4天，媽媽才終於第一次、也是唯一一次抱到孩子。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

孩子送到大醫院後，醫師檢查許久才終於發現兒子的肚子有問題，照X光後肚子內模糊一片，於是在半夜緊急聯絡外科醫師開刀。醫師解釋，孩子有可能是3種情況，第一是腸子破掉，只要開刀切除破損的部分即可；第二是腸扭轉，如果壞死的部分很嚴重，可能就要裝上人工肛門；第三則是最不樂觀、致死率最高的狀況，也就是弟弟的「胃破掉」。

當天凌晨2點52分，醫師緊急替孩子開刀，嚴肅表示「如果當天不開，弟弟就會沒命！」而當下媽媽見到孩子上氣不接下氣、不斷掙扎的樣子，心中相當沉痛，只能在外等候手術結束；但不幸的是，當手術到一半時，醫師將夫妻倆叫進手術房，還翻開孩子的腸胃，「媽媽你還記得我說過情況最糟、致死率也最高的那種情況嗎？弟弟就是這種情況！」

媽媽回憶，兒子的胃脆弱到只要醫師稍微動一下，就不斷流出咖啡色的液體，新生兒的胃僅僅只有1個拳頭大小，但卻破裂了10公分，前2天喝的奶都混著胃酸流出，間接腐蝕的腸子，導致腸胃嚴重發炎。在手術結束後，兒子的情況仍然相當不好，不但血氧濃度低、血壓不穩，還因排尿狀況不佳導致身體腫大，醫師也只能先幫他加裝洗腎機排出多餘水分，「看著兒子慢慢消腫，我也慢慢相信，他會有好起來的一天，但終究是奢望……。」

翌日，媽媽前往醫院看孩子時，醫師告知「弟弟現在很不穩定，心跳等各項數據不斷在掉，如果要急救的話要壓胸，但不保證會有效果。」於是最後媽媽只好忍痛放棄壓胸，僅靠著藥物維持，直到出生後的第8天，兒子出現敗血性休克，為了緊急續命，醫師還幫忙裝上了葉克膜，「我看到兒子時，人生真的是第一次大崩潰！」

「他才出生幾天而已，為什麼要受盡折磨！」媽媽說，當時兒子整個人腫大，脖子因要裝上葉克膜救命還劃了一刀，從脖子、頭到胸口，全部都是續命的管路，身體也因打針而瘀青紅腫，真的是體無完膚。

到了1月5號下午，兒子的血壓又開始出現不穩，身體也沒有什麼太大的反應，整個人呈現昏睡狀態，醫師也擔心是不是腦部受損？但確切結果如何都要等詳細檢查才會知道。隔2天後，醫師又告知弟弟的眼睛對於光幾乎沒有反應，沉痛地表示如果要繼續治療，弟弟有一天可能會醒過來，但即便醒了學習也會比較遲緩，坦白說就是可能會智能不足，也可能需要一輩子臥床；最後，弟弟在8日出現併發多重器官衰竭、缺氧性病變、胃穿孔合併腹膜炎，出生僅短短15天就宣告不治。

「希望用我兒子親身的例子提醒大家！」媽媽在臉書上沉痛呼籲，「千萬不要忽略小朋友吐奶、或是任何覺得沒什麼的徵兆！」全文曝光後網友也紛紛獻上安慰，「寶寶，你要加油把身體調養好，再回來愛你的父母身邊」、「這段時間辛苦了，寶寶會再回來的」、「身為新手媽媽，我看了好心疼」、「心疼弟弟小小的身軀受了這麼多病苦折磨」、「看完眼淚一直流，弟弟去做天使，不會痛痛了！」

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關鍵字：吐奶,新生兒,,小天使,婦產科

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