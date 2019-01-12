新竹市感恩祭　募集「433個孩子心願」達陣

▲來自單親家庭的小羽熱心助人，爸爸為藍領階級，媽媽為外籍人士，父子倆最享受一起看職棒的時光，引發了小羽對棒球的熱愛，這次他在心願卡寫下棒球手套的心願，「希望自己成為一名棒球選手，為國爭光。」（圖／新竹市政府提供）



記者陳凱力／新竹報導

2018年12月新竹市政府舉辦感恩季「圓心願．愛無限」心願卡活動，與民間各界攜手共同實現433位孩子願望，引發熱烈迴響，活動也在2019年元月順利達成，其中12歲的小羽（化名），是在單親家庭成長的棒球少年，心願是想要一只棒球手套，觸動了單親媽媽蔡小姐過去「無法支持兒子棒球夢」的心路歷程，決定一圓小羽心願與自己的遺憾，城市中原無交集的兩人，透過心願卡暖心交流，當年無法實現的棒球夢也得以延續。

「有你真好 Thank you！」感恩季中的「圓心願．愛無限」活動，邀請433名孩子在心願卡上寫下籃球、腳踏車、及保暖衣物等各種願望，張貼在巨城、大遠百及藍印子等9家百貨店家，引起民眾熱烈迴響，短短時間就被認領完畢。林智堅市長表示，其實這已是市府第4度舉辦該活動，但本次是願望實現速度最快的一年，感恩季尚未結束，禮物就都認領完成，市民的愛心，讓陽光照進幸福城市的每個角落，分享給更多人。

▲感恩季中的「圓心願．愛無限」活動，邀請433名孩子在心願卡上寫下籃球、腳踏車、及保暖衣物等各種願望，張貼在巨城、大遠百及藍印子等9家百貨店家，引起民眾熱烈迴響，短短時間就被認領完畢。（圖／記者陳凱力翻攝）

來自單親家庭的小羽熱心助人、講義氣，爸爸為藍領階級，媽媽為外籍人士，爸爸為主要照顧者，但因工作時間長，培養出小羽的獨立性格。父子倆最享受一起看職棒的時光，引發了小羽對棒球的熱愛，加入學校棒球隊後勤於練習、認真投入，頗受教練的肯定，是球隊中的靈魂人物，這次他在心願卡寫下棒球手套的心願，「希望自己成為一名棒球選手，為國爭光。」

市民蔡小姐是一位單親媽媽，看到小羽的心願後，想起過去獨自撫養兩名兒女的辛苦，且自己的小兒子跟小羽一樣喜歡打棒球，卻礙於當時經濟困難，沒有辦法買球棒、手套給自己的兒子，因此蔡小姐決定藉這次機會，以行動支持小羽的夢想，也彌補了當初的遺憾，盼透過小小的支持，小羽能繼續為自己的夢想努力。小羽收到禮物後，非常感謝蔡小姐，更堅定已立下心願，希望往體育班升學，繼續朝棒球夢前進。

▲自認個性迷糊的阿明，許了想要一支手錶的心願，懂事的期許自己，要用手錶精進自我約束、照顧的能力，不讓祖母操心。（圖／記者陳凱力翻攝）



暖故事不只一樁，14歲的阿明（化名）由繼祖母扶養長大，家裡經濟狀況不佳，祖母一邊工作一邊照顧家事，為不讓繼祖母操心，自認個性迷糊的阿明，許了想要一支手錶的心願，懂事的期許自己，要用手錶精進自我約束、照顧的能力，不讓祖母操心。

「老師，我可以把禮物送給我的弟弟嗎？」這是小真（化名）聽到心願卡活動時的第一個反應，因為家裏一直缺乏新玩具，小真第一個考量到的是要把這份禮物送給弟弟，最後決定選擇她與弟弟都喜愛的角落生物娃娃為心願，跟弟弟一同分享。小真的圓夢天使蘇小姐表示，這份小禮是自己能力所及，「小小的禮物就能有大大的幸福」，看到小真特地保留禮物跟弟弟一同分享，很令人感動。小真打開禮物時掩藏不住雀躍：「謝謝阿姨叔叔們送我跟弟弟這麼可愛的娃娃，弟弟一定很開心！」

▲三民國小5名孩子收到禮物開心與校長合影，並感謝愛心認捐的叔叔阿姨們。（圖／新竹市政府提供）

社會處處長李季縈表示，社會處同仁們一一見證孩子拆開禮物的瞬間，大家都相當感動，非常感謝每位捐贈民眾的用心，每一份禮物都代表著捐贈者的愛，在一年之初，就讓城市滿滿的愛被串聯起來。