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竹市街頭藝人審查報名開始　平均80分即可通過

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▲竹市街頭藝人審查報名開始　平均80分即可通過。（圖／新竹市政府提供）

▲兩年一度的新竹市街頭藝人審查開始，本年審查分「表演藝術」、「視覺藝術」及「創意工藝」等三類，不分國籍均可報考。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市2年一度的街頭藝人資格認證審查開跑囉！新竹市文化局自即日起至1月15日截止受理「新竹市街頭藝人認證審查」報名，預計1月27日辦理認證審查作業，歡迎對街頭藝術有興趣的達人踴躍報考。

新竹市自99年開辦「街頭藝人認證審查」以來，吸引各地藝文表演好手踴躍報考，為鼓勵街頭藝文發展風氣，103年起開放縣市街頭藝人換證制度，並改為2年一試，平均通過率達6成；迄今共計有463位合格之街頭藝人，其中320位通過考核，142位透過換證，活絡本市街頭藝文生力軍。

▲竹市街頭藝人審查報名開始　平均80分即可通過。（圖／新竹市政府提供）

2019年街頭藝人認證審查分「表演藝術」、「視覺藝術」及「創意工藝」等三類，不分國籍均可報考，本年度也首度開放團隊報考，評分項目以「展演技巧與台風」、「觀眾互動性」、「表演內容適當性」、「展演設備與其他創意」等四大項，平均達80分以上者即可通過審查，成為合格的街頭藝人，並可於站前廣場、迎曦東門城、新竹公園、護城河兩岸、影像博物館前廣場、十八尖山、青草湖、228公園等8處場地申請演出。

▲竹市街頭藝人審查報名開始　平均80分即可通過。（圖／新竹市政府提供）

新竹市文化局表示，本年度新竹市街頭藝人認證審查分個人組及團體組，凡年滿16歲均可報名參加，團體組至多以6人為限，未滿20歲者須檢附法定代理人同意書；外籍人士須檢附有限期限至少6個月以上合法居留證或工作許可函（證）影本。

報名自即日起至1月15日止，採掛號郵件(以郵戳為憑)或親自遞件送至文化局表演藝術科，免收報名費，歡迎藝文工作者踴躍報名。詳情請至文化局網站搜尋，洽詢電話03-542-0121轉306許小姐，或撥打1999為民服務專線。

▲竹市街頭藝人審查報名開始　平均80分即可通過。（圖／新竹市政府提供）

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關鍵字：新竹市政府,街頭藝人,文化局

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