　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

「來去新竹住一晚」　50間在地美食加碼暖冬限定優惠

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲「來去新竹住一晚」　憑住宿證明加碼享「暖冬限定優惠」。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市政府推出四條旅遊路線，邀請民眾來去新竹住一晚，除了旅遊補助外更有50家美食業者推出限定優惠。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

來去新竹住一晚暖冬版！交通部觀光局將國旅暖冬方案擴及至新竹市，目前新竹市已有44家旅館業者參加，旅客來訪入住可於108年1月31日前獲補助1000至1500元不等，「人潮就是錢潮」新竹市政府腦筋動得快，與近50家在地美食合作，只要旅客出示相關住宿證明，就可享受「暖冬限定版」幸福優惠，市長林智堅表示，正值暖冬旅遊熱，市府推廣在地美食與各大景點，邀請全台民眾把握機會，來去新竹住一晚。

林智堅市長說，過去四年，市府也努力打造觀光景點，漁人碼頭、魚鱗天梯、親子沙灘、新竹公園等建設也已是網美朝聖的打卡熱點，觀光效益大增，旅客來客量有顯著成長，這樣的專屬竹市的「幸福方程式」，也為地方美食、飯店營收帶來不少商機。拚經濟、給市民好生活，是未來市政工作重要的一環，本次藉暖冬補助擴大竹市版的旅遊方案，要進一步吸引更多全國民眾來訪。

此次「來去新竹住一晚－暖冬版」，搭配參與補助的44家旅館業者再加碼50家在地美食業者一起共襄盛舉，只要出示旅館業住宿證明，即可享有活動商家所提供之各項優惠。為了讓旅客安排行程更方便，新竹市府也將親自規畫4個「來去新竹住一晚」兩天一夜方案，包括有親子組、孝親組、情侶組、文青年輕人組，滿足不同「遊客組合」的需求，同時更邀民眾跨縣市遊竹縣、苗栗，應景採橘子、採草莓，跨縣市推廣竹竹苗區觀光。

▲「來去新竹住一晚」　憑住宿證明加碼享「暖冬限定優惠」。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹麗池公園。

四組旅遊方案包括：
1. 親子放電版：第一天－青青草原、賞蟹步道孩子放電行程，第二天－青草湖環湖、消防博物館、中央公園探索之旅。
2.孝親漫遊版：第一天－十八尖山、新竹公園、城隍廟慢走行程，第二天－賞茶花、南寮漫遊吃海鮮、竹縣採橘子之旅。
3.情侶放閃版：第一天－舊城YOUBIKE悠遊、探訪甜點美食行程，第二天－北門街、城隍廟古蹟巡禮，竹縣北埔之旅。
4.少年瘋遊版：17公里海岸腳踏車大爆走、東門市場吃宵夜，夜晚推薦至護城河漫遊。第二天－苗北藝文中心、南庄賞落羽松。

暖冬國旅方案，可上交通部觀光局查詢；來去新竹住一晚暖冬版相關路線與美食店加，可上新竹市政府城銷處網站查詢。

▲「來去新竹住一晚」　憑住宿證明加碼享「暖冬限定優惠」。（圖／新竹市政府提供）

▲護城河畔。

▲「來去新竹住一晚」　憑住宿證明加碼享「暖冬限定優惠」。（圖／新竹市政府提供）

▲香山親子館。

▲「來去新竹住一晚」　憑住宿證明加碼享「暖冬限定優惠」。（圖／新竹市政府提供）

▲青青草原。

▲「來去新竹住一晚」　憑住宿證明加碼享「暖冬限定優惠」。（圖／新竹市政府提供）

▲香山濕地。

▲「來去新竹住一晚」　憑住宿證明加碼享「暖冬限定優惠」。（圖／新竹市政府提供）

▲護城河畔。

▲「來去新竹住一晚」　憑住宿證明加碼享「暖冬限定優惠」。（圖／新竹市政府提供）

▲香山濕地。

▲「來去新竹住一晚」　憑住宿證明加碼享「暖冬限定優惠」。（圖／新竹市政府提供）

▲南寮。

▲「來去新竹住一晚」　憑住宿證明加碼享「暖冬限定優惠」。（圖／新竹市政府提供）

▲南寮18公里海岸自行車道。

▲「來去新竹住一晚」　憑住宿證明加碼享「暖冬限定優惠」。（圖／新竹市政府提供）

▲香山濕地。
 

ET快訊
抓錯人！沙鹿元大銀行遭搶　警逮紅帽男初步排除犯案
和閨蜜吃完飯男友拒幫買單！安妮：好丟臉

關鍵字：新竹市政府,旅遊補助,來去新竹住一晚

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

天黑黑看不清　嫩妹騎士被撞到「空中翻滾」落地嚇呆

「淋汽油焚屍博士生」盜身分！　性侵狼逃死4次：願月賠200給家屬

才報案失蹤！老公倒路旁成冰冷屍　妻悲痛趕200公里見最後一面

燈會出現詭異「鬼娶親」屏東縣府漏夜撤了　網友：可惜了

結婚12年婆婆嫌不孕「假離婚」　老公掛了她想分遺產連輸兩次

1人4000元！邱霸子追「越南落跑客」獎金上看45萬　113人還在逃快抓

傻眼！騎士自殺式攻擊聯結車　網友驚呼：鬼遮眼嗎？

慷慨解囊！古錐大陸妹皮夾遺失　暖警代墊250元小黃車資

「來去新竹住一晚」　50間在地美食加碼暖冬限定優惠

海巡600噸巡防艦開工　 國艦國造邁入新里程碑

高雄超霸氣老闆！平日600塊　薑母鴨、燒烤、海鮮通通吃到飽

兒騎車被大車撞死！駕駛肇逃　母悲痛：請幫忙找行車紀錄器

國中生排隊玩鬼屋鬧哄哄... 他突喊2個字！嚇到瞬間安靜

孫安佐緋聞女友是她！　金髮妹「貼背交疊健身」

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

國道警元旦護送捐贈器官！　紅斑馬開道「34分鐘闖雪隧」

2隻炸鮮魷大到碗公裝不下　台中超海派大分量日式丼飯

2女星台上合照被許凱擋到　「一個舉動」網怒譙：沒禮貌

毛不易居然這麼會「撩妹！」　一句話秒逗樂沈月

臨時演員都是演員來的！　周星馳《新喜劇之王》預告片公開

慷慨解囊！古錐大陸妹皮夾遺失　暖警代墊250元小黃車資

「來去新竹住一晚」　50間在地美食加碼暖冬限定優惠

海巡600噸巡防艦開工　 國艦國造邁入新里程碑

糗大了！　沙鹿元大銀行搶案逮紅帽男　警方坦承「抓錯人」

越南籍男觀光名義入境　非法打工還逾期停留

孫呼朋引伴窩打電玩　阿嬤勸不聽「怒告非法入侵」

獨／國二生遭逼舔腳趾、猥褻性器　2惡童「側拍傳臉書」到案全認了

毒蟲跨年完在車上吸毒昏睡　警查緝擴大偵破地下兵工廠

台中區民代表涉3萬元買票　檢方起訴並提當選無效

影／新北2賊闖空門見母女返家　綑綁猥褻6小時還強拍裸照

小孩誤吞乾燥劑...別盲目催吐！醫教你分辨2種成分差別＆急救法

離岸風電被彰化卡關卻喊冤　經部：核發複審同意函才算數

大掃除人妻更換排水管　一打開...竟然看到「9顆蛇蛋」

新式高教機由你命名！9月30日正式出廠

S.H.E團名還能用嗎？　ELLA「談判卡關」求助Selina前夫

同學拿「男性生殖器」霸凌她！成語蕎再爆演藝圈爭鬥黑暗面

ELLA閨房：快樂的很激烈！　「希望勁寶18歲離開我」

避免新舊年號混亂　安倍正式宣布：日本新年號4月1日公布

好後悔！老公生前邀「來生在一起」冷拒絕...77歲奶奶佛壇前唱：我依然愛你

【爸媽看過來】我的孩子又說謊了，怎麼辦？

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

社會熱門新聞

2匪扒光母女綑綁　辱6小時拍裸..

土城9男「無奈」被2阿姨榨乾　..

孝子連撞4台法拉利　天價維修費..

爆遭施壓警被起底！屏東分局同仁..

快訊／台灣大道嚴重車禍！闖紅燈..

員警爆遭打壓調職！屏東分局回應..

先人託夢祖墳漏水　男修墳挨罰3..

懷孕後男友神隱　問姊姊才知淪小..

淋油焚屍博士生　性侵狼：願月賠..

父禁打棒球！投手少年南漂逃家2..

鴻海副總偷吃部屬妻　約砲內容曝..

虐死邱小妹！他求和解：入獄後賺..

台中沙鹿元大銀行遇劫　單車匪持..

汐止2小時10車禍　出門20分..

更多熱門

相關新聞

2019旅遊補助上路！申請攻略懶人包

交通部觀光局自2019年1月1日起，擴大實施暖冬遊補助，補助範圍從原先的宜花東高屏放寬至全台22縣市都適用，只要在周日至周四間出遊，每房住宿最多補助1000元，60歲以上、30歲以下更加碼補助至1500元。《ETtoday新聞雲》整理出申請補助5步驟，超簡單就能省錢出遊。

升旗看幻象　全家餐與壽星同慶

元旦升旗　小智約看幻象吃早餐　

火車站前三角地　每坪165萬封王

馬拉松超狂補給　跑完再胖2公斤

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

情侶跨年「愛的鼓掌」　800萬人看呆

偷帶巴哥上飛機　真相讓網想翻桌

高衩伴娘團超邪惡　網笑翻：我全都要！

大飛暗戀楊晨熙10多年！她羞認：他是我粉絲

他存股10年　累積千萬本金

阿滴、滴妹「公開道歉」認10大錯誤

月老託夢將「孤獨終老」適合當接班人

2匪扒光母女綑綁　辱6小時拍裸照

土城9男「無奈」被2阿姨榨乾　主辦人下場出爐

19日補班年初四　不是本來就放？

安妮和閨蜜吃完飯「男友拒幫買單」

屁股插一根送急診　她遮臉：超尷尬

運勢排行榜　2019運氣最旺生日曝光

潘爸說溜嘴　潘瑋柏爆「結婚娶空姐」

崩潰！高鐵、台鐵全陷「地獄15min」搶嘸票

更多

最夯影音

更多

高雄超霸氣老闆！平日600塊　薑母鴨、燒烤、海鮮通通吃到飽

兒騎車被大車撞死！駕駛肇逃　母悲痛：請幫忙找行車紀錄器

國中生排隊玩鬼屋鬧哄哄... 他突喊2個字！嚇到瞬間安靜

孫安佐緋聞女友是她！　金髮妹「貼背交疊健身」

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面