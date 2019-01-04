「來去新竹住一晚」　50間在地美食加碼暖冬限定優惠

▲新竹市政府推出四條旅遊路線，邀請民眾來去新竹住一晚，除了旅遊補助外更有50家美食業者推出限定優惠。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

來去新竹住一晚暖冬版！交通部觀光局將國旅暖冬方案擴及至新竹市，目前新竹市已有44家旅館業者參加，旅客來訪入住可於108年1月31日前獲補助1000至1500元不等，「人潮就是錢潮」新竹市政府腦筋動得快，與近50家在地美食合作，只要旅客出示相關住宿證明，就可享受「暖冬限定版」幸福優惠，市長林智堅表示，正值暖冬旅遊熱，市府推廣在地美食與各大景點，邀請全台民眾把握機會，來去新竹住一晚。

林智堅市長說，過去四年，市府也努力打造觀光景點，漁人碼頭、魚鱗天梯、親子沙灘、新竹公園等建設也已是網美朝聖的打卡熱點，觀光效益大增，旅客來客量有顯著成長，這樣的專屬竹市的「幸福方程式」，也為地方美食、飯店營收帶來不少商機。拚經濟、給市民好生活，是未來市政工作重要的一環，本次藉暖冬補助擴大竹市版的旅遊方案，要進一步吸引更多全國民眾來訪。

此次「來去新竹住一晚－暖冬版」，搭配參與補助的44家旅館業者再加碼50家在地美食業者一起共襄盛舉，只要出示旅館業住宿證明，即可享有活動商家所提供之各項優惠。為了讓旅客安排行程更方便，新竹市府也將親自規畫4個「來去新竹住一晚」兩天一夜方案，包括有親子組、孝親組、情侶組、文青年輕人組，滿足不同「遊客組合」的需求，同時更邀民眾跨縣市遊竹縣、苗栗，應景採橘子、採草莓，跨縣市推廣竹竹苗區觀光。

▲新竹麗池公園。

四組旅遊方案包括：

1. 親子放電版：第一天－青青草原、賞蟹步道孩子放電行程，第二天－青草湖環湖、消防博物館、中央公園探索之旅。

2.孝親漫遊版：第一天－十八尖山、新竹公園、城隍廟慢走行程，第二天－賞茶花、南寮漫遊吃海鮮、竹縣採橘子之旅。

3.情侶放閃版：第一天－舊城YOUBIKE悠遊、探訪甜點美食行程，第二天－北門街、城隍廟古蹟巡禮，竹縣北埔之旅。

4.少年瘋遊版：17公里海岸腳踏車大爆走、東門市場吃宵夜，夜晚推薦至護城河漫遊。第二天－苗北藝文中心、南庄賞落羽松。



暖冬國旅方案，可上交通部觀光局查詢；來去新竹住一晚暖冬版相關路線與美食店加，可上新竹市政府城銷處網站查詢。

▲護城河畔。

▲香山親子館。

▲青青草原。

▲香山濕地。

▲護城河畔。

▲香山濕地。

▲南寮。

▲南寮18公里海岸自行車道。

▲香山濕地。

