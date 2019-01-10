　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

豬瘟大作戰！廚餘豬轉型　竹市加碼補助至2500元

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲豬瘟大作戰！廚餘豬轉型　竹市加碼補助至2500。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市共18戶養豬場共約1萬隻豬，其中9成以飼料養豬，廚餘養豬戶12戶，飼養約1000頭黑豬。（圖／新竹市政府，下同）

記者陳凱力／新竹報導

為強化非洲豬瘟防疫工作，新竹市政府9日宣布，除中央補助廚餘養豬戶改用飼料每頭最高2200元補助，市府加碼每頭300元補助，全力輔導廚餘養豬戶以飼料取代廚餘飼養；並加強宣導民眾「廚餘減量」，提前因應養豬戶改以飼料養豬而生的過剩廚餘。

新竹市政府產發處指出，為輔導廚餘養豬戶加速轉型改以飼料養豬，除符合行政院農委會「廚餘養豬戶購買飼料與廚餘價差補貼」補助條件，最高每頭中央補助2200元外，市府將再加碼每頭豬多補助300元，設籍新竹市的廚餘養豬戶符合補助條件，提出申請並轉用飼料者便能獲補助，補助標準依現場飼養頭數，並以畜牧登記頭數為上限，申請補助日配合中央補助，自即日起至3月31日前截止。

▲豬瘟大作戰！廚餘豬轉型　竹市加碼補助至2500。（圖／新竹市政府提供）

產發處吳甲天處長指出，盤點全市共18戶養豬場共約1萬隻豬，其中9成以飼料養豬，廚餘養豬戶12戶，飼養約1000頭黑豬，在市府積極輔導之下，其中1戶退場，1戶改以飼料餵食，餘10戶皆備有蒸煮設備，產發處與環保局將持續積極查緝廚餘養豬場，確保廚餘務必蒸煮至鍋爐中心溫度達90度時間達1小時，以徹底殺死病毒。

另有關廚餘改用飼料養豬，竹市也提早因應廚餘過剩問題，環保局長江盛任表示，本市已積極爭取環保署補助，預計將購入高速廚餘堆肥設備以及廚餘脫水機，完善後續過剩廚餘處理；同時針對「廚餘減量三要點」對民眾加強宣導，包括：一、「廚餘自源頭減量」，「在家吃多少、煮多少」，「出外吃多少、點多少」，二、廚餘回收前，應確實瀝除水分以減量，三、將廚餘製作堆肥回收再利用。

▲豬瘟大作戰！廚餘豬轉型　竹市加碼補助至2500。（圖／新竹市政府提供）

自全台防疫工作啟動以來，依行政院指示，新竹市政府於108年1月4日成立新竹市非洲豬瘟動物疫災災害應變中心，並同步成立廚餘養豬戶退場補助審議小組，輔導農民離牧，同時加強養豬場周邊道路消毒與定期訪視養豬場與宣導；後成功輔導12戶廚餘養豬戶1戶退場，1戶改以飼料餵食，餘10戶皆備有高溫蒸煮設備；9日宣布廚餘戶轉以飼料養豬，竹市府加碼每頭300元補助加碼；11日將於南寮漁港舉辦「防範非洲豬瘟防疫模擬演習」，模擬本市若發生非洲豬瘟疫情之因應程序。

ET快訊
殺人犯遭盤查亮槍　女警哭求「別開槍」！男警一槍擊斃
快訊／調查官出馬找高志鵬！下午4點押送至台北監獄

關鍵字：新竹市政府,廚餘,非洲豬瘟

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「前一天和家人吵架」　男開車進摩鐵成「蛹」離奇死亡

影／塑膠袋由內反綁！吸瓦斯窒息　新北摩鐵半裸男「輕生原因」曝光

影／貴婦奈奈吸金10億　一家3口被通緝25年到2044年

朱松偉貪污案　檢查出他收錢也收禮：紅酒、iPhone、五星住宿

金門小三通首例！　陸婦看兒子帶「6根香腸」挨罰20萬

男童騎單車貪玩倒路中　爸爸「不扶他反巴頭」引網友論戰　　

竹市文化局入口櫥窗　臘月換新妝福氣十「竹」迎新春

長和公園改善開工　打造全齡通用共融式公園

故宮南院提優惠接駁　民眾看展邊賞南院建築

母愛噴發！7月孕婦摔斷手　為腹中女兒「局部麻醉」清醒接受手術

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

謝霆鋒、佘詩曼PK釣魚　悄悄做了「這個舉動」根本暖男

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

林書豪三分線連中7球　中線投籃PK「亞洲第一控」郭艾倫

野生周子瑜現台南咖啡廳　抱愛犬親民和粉絲合照簽名

李榮浩調侃張藝興歌名XD　「NAMANANA」→「拿嗎？不拿」

竹市文化局入口櫥窗　臘月換新妝福氣十「竹」迎新春

長和公園改善開工　打造全齡通用共融式公園

故宮南院提優惠接駁　民眾看展邊賞南院建築

母愛噴發！7月孕婦摔斷手　為腹中女兒「局部麻醉」清醒接受手術

豬瘟大作戰！廚餘豬轉型　竹市加碼補助至2500元

成大醫院藝術走廊　昆蟲的微距世界

奇美醫居家服務與日間照顧聯手 協助長者再創生命價值

整合醫學病房　與基層診所垂直整合　醫療照護無縫接軌

永康商家成功阻詐　警表揚感謝2位店員

BMW男酒駕逆撞　無辜女駕駛噴飛慘死

快訊／微風南山開幕首日B2美食街停電！

微風南山早上才開幕　14：13美食街跳電眾人摸黑吃飯

中非合作堅不可摧　人民日報：抹黑言論只能落個潰滅結局

天網行動去年追回1335名外逃人員　追贓金額超過35億人民幣

三星去年第四季利潤大降近3成　日經：三星今年將削減成本

連6年成最大買家！這國富人捧現金瘋房產　對美國情有獨鍾

李千那養兒女慘討超商過期食品果腹　淚問師：可欠學費嗎

竹市文化局入口櫥窗　臘月換新妝福氣十「竹」迎新春

全球風靡Netflix《矇上你的眼》　原來看不見的末日背後隱藏三個含義

長和公園改善開工　打造全齡通用共融式公園

女店員「英文連珠炮」摃殺價　全程霸氣外露...老外喝西北風

地方熱門新聞

斷臂嬤賣臭豆腐　4歲孫累躺紙板

箭竹筍採筍證　開放跨區申辦

異常流感疫苗　台南全數停用回收

旗津蔣公感恩堂　主神換為觀世音

酒駕逆撞　無辜女駕駛噴飛慘死

做大腸鏡？　注意大腸癌12項警..

宜蘭疏濬採砂　國庫進帳2.5億..

7月孕婦摔斷手　清醒接受局部麻..

焚燒建材惹怨　岡山居民怒：「不..

基隆市道路考評　獲得甲等

台東市垃圾車動態app測試上路

清明連假 關山警加強交管及簽巡

宜居竹市　張馨之返鄉創沃沃美學

屏東阿婆芹菜管　藏了一股化不開..

更多熱門

相關新聞

廚餘養豬地方、中央立場不一

廚餘養豬被許多豬農視為傳播非洲豬瘟病毒關鍵之一，要求政府應強制禁止，雲林縣也公告全縣禁止廚餘養豬，否則違者開罰，農委會代理主委陳吉仲今（9日）對此表示，有合格的蒸煮設備都還是可以廚餘養豬。

農曆年前22縣市舉辦非洲豬瘟演習

非洲豬瘟事件　陸配怒：政府扣帽子

陸官方：打好非洲豬瘟防控持久戰

拒甩賴清德！張麗善：廚餘養豬是最大漏洞

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 印尼海嘯 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

理科太太超狂背景曝光！12年學費130萬養出170智商

即／貴婦奈奈向加拿大提難民申請

孫生被控講錯話「害反骨沒工作」

金老佛爺爆噩耗「拿掉鼻子」曝傷照落淚

熊熊「爆乳懇親」網曝1關鍵：完蛋了

科學家：收到15億光年外太空訊號

世上最後一隻金頂夏威夷樹蝸死亡

怨17歲女兒70D太豐滿！網瘋喊：岳母我來

幼教界隋棠涉虐打1歲童　主任嗆：要打才會乖

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！超狂4金句嗆爆負評

女主持人嫌KPOP男偶像娘被罵爆

造韓網軍抓到了？PTT原始資料曝光

托嬰中心涉虐　主任道歉114秒惹火全台

淯薪托嬰報警求助！5警到場戒護

無尊大3歲親姊甜美曝光！「大笑露出這裡」全場驚呆

更多

最夯影音

更多

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面