豬瘟大作戰！廚餘豬轉型　竹市加碼補助至2500元

▲新竹市共18戶養豬場共約1萬隻豬，其中9成以飼料養豬，廚餘養豬戶12戶，飼養約1000頭黑豬。（圖／新竹市政府，下同）

記者陳凱力／新竹報導

為強化非洲豬瘟防疫工作，新竹市政府9日宣布，除中央補助廚餘養豬戶改用飼料每頭最高2200元補助，市府加碼每頭300元補助，全力輔導廚餘養豬戶以飼料取代廚餘飼養；並加強宣導民眾「廚餘減量」，提前因應養豬戶改以飼料養豬而生的過剩廚餘。

新竹市政府產發處指出，為輔導廚餘養豬戶加速轉型改以飼料養豬，除符合行政院農委會「廚餘養豬戶購買飼料與廚餘價差補貼」補助條件，最高每頭中央補助2200元外，市府將再加碼每頭豬多補助300元，設籍新竹市的廚餘養豬戶符合補助條件，提出申請並轉用飼料者便能獲補助，補助標準依現場飼養頭數，並以畜牧登記頭數為上限，申請補助日配合中央補助，自即日起至3月31日前截止。

產發處吳甲天處長指出，盤點全市共18戶養豬場共約1萬隻豬，其中9成以飼料養豬，廚餘養豬戶12戶，飼養約1000頭黑豬，在市府積極輔導之下，其中1戶退場，1戶改以飼料餵食，餘10戶皆備有蒸煮設備，產發處與環保局將持續積極查緝廚餘養豬場，確保廚餘務必蒸煮至鍋爐中心溫度達90度時間達1小時，以徹底殺死病毒。

另有關廚餘改用飼料養豬，竹市也提早因應廚餘過剩問題，環保局長江盛任表示，本市已積極爭取環保署補助，預計將購入高速廚餘堆肥設備以及廚餘脫水機，完善後續過剩廚餘處理；同時針對「廚餘減量三要點」對民眾加強宣導，包括：一、「廚餘自源頭減量」，「在家吃多少、煮多少」，「出外吃多少、點多少」，二、廚餘回收前，應確實瀝除水分以減量，三、將廚餘製作堆肥回收再利用。

自全台防疫工作啟動以來，依行政院指示，新竹市政府於108年1月4日成立新竹市非洲豬瘟動物疫災災害應變中心，並同步成立廚餘養豬戶退場補助審議小組，輔導農民離牧，同時加強養豬場周邊道路消毒與定期訪視養豬場與宣導；後成功輔導12戶廚餘養豬戶1戶退場，1戶改以飼料餵食，餘10戶皆備有高溫蒸煮設備；9日宣布廚餘戶轉以飼料養豬，竹市府加碼每頭300元補助加碼；11日將於南寮漁港舉辦「防範非洲豬瘟防疫模擬演習」，模擬本市若發生非洲豬瘟疫情之因應程序。