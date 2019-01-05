「不要香菜花生粉要多」　林智堅意外洩漏是「討厭香菜一族」

▲林智堅特製的潤捲餅料多到差點包不起來，他一大口咬下也讓網友驚呼「餓了」。（圖／新竹市政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市政府近日宣布擴大國旅暖冬補助方案，與近50家在地美食小吃合作，配合中央國旅補助祭出旅遊、美食雙享優惠，要吸引全台民眾參加「來去新竹住一晚 暖冬版」，市長林智堅5日更開直播化身旅遊節目主持人，跨縣市至新竹縣寶山鄉採橘子扮「一日農夫」，更當起觀光客品嘗城隍廟旁郭家潤餅，更不小心洩露出他也是「討厭香菜族」的擁護者，接著化身為旅客示範入住飯店，也成城市旅遊經濟最佳代言人。

▲林智堅第一站先到新竹縣去採橘子。（圖／新竹市政府提供）



「小智一日私房景點」首站來到新竹縣寶山鄉「桔滿緣休閒農場」，林智堅在農場主人黃大哥介紹下，拿起剪刀扮一日農夫開啓採橘初體驗，鏡頭前也跟民眾分享橘子小知識，包括受歡迎的橘子品種、採橘要用剪刀而非手採、果皮隨意丟棄會引來蚊蟲不利橘樹生長等。林智堅現場忍不住剝起現採橘子現吃，以維繫「小智日常直播」的良好傳統，他笑說，「路邊常有蜂蜜廣告寫『XX甜』（夭壽甜），我現在就是這個心情」，大力推薦網友一定要趁橘子季來竹縣市走訪，「我自己也計劃要帶三個孩子來」，要讓家人體驗親手採橘子的樂趣。

▲一句「不要香菜、花生粉要多」也意外洩漏林智堅竟是「討厭香菜族」的擁護者。（圖／新竹市政府提供）

隨後林智堅化身「專業觀光客」，到竹市城隍廟旁知名百年老店郭家潤餅朝聖，在郭老闆熱情招呼下，親手特製一個「小智版潤捲」，只是林智堅一句「不加香菜、花生粉多」也不小心洩漏出他竟然也是「討厭香菜族」的擁護者，只是林智堅特製的「小智版潤捲」料特別多，還需要出動老闆幫忙包才能完成，林志堅大口咬下這個體積特別大的「小製版潤捲」，也讓網友大呼「餓了」；在幕僚推薦下，林智堅來到竹市年輕人最愛的人氣手搖飲「河堤上的貓」，嘗試兩杯店內招牌人氣飲料「咪咕嚕嚕」與「玉荷冰茶」，被問到「市長平時有在喝手搖飲嗎？」，他也表示這是首度破戒，「所以要特別來試試年輕人都喝什麼」。

▲「來去新竹住一晚」配合優惠美食業者名單。（圖／新竹市政府提供）

▲「來去新竹住一晚」配合優惠住宿業者名單。（圖／新竹市政府提供）

直播最後，林智堅不忘走完完整版暖冬行程，入住護城河畔「迎曦飯店」，來到位於高樓層客房俯視「護城河第一排美景」，護城河、幸福廣場、新竹美術館與州廳一覽無遺，林智堅說，市府特地配合國旅暖冬補助，推出「來去新竹住一晚暖冬版」，44家旅館業者加入補助，市府也號召近50家在地美食，只要出示旅館業之住宿證明，即可享有活動商家的優惠方案，讓來新竹市旅遊的朋友盡情享受新竹在地美食。

為響應活動，新竹市府也祭出四大旅遊行程，包括親子放電版、孝親漫遊版、情侶放閃版、少年瘋遊版，詳情可洽城市行銷處網站；或撥打服務專線03-5216121-526、03-5216121-526