7月禁忌！她挖出「宮廷系紙娃娃」　暗黑傳說超陰：晚上要鎖鐵盒否則...

▲網友大掃除時挖出的紙娃娃 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

現在小孩子都不玩這個了！只穿內衣、一旁還有洋裝項鍊等配件，曾風靡一時的「紙娃娃」是許多人的童年回憶之一，隨著網路科技的進步，簡單的一張紙已經不再吸引孩子們，也逐漸被市場淘汰。有網友從家中翻出一張紙娃娃紙卡，不僅喚起一票網友的回憶，也讓大家想起娃娃在7月的都市傳說和禁忌。

紙娃娃是童年最簡單的玩具之一，一位女網友在臉書「爆怨公社」表示，「時代的眼淚，玩過這個的是不是都很年長了？」只見圖中的紙卡上印著4隻娃娃，一旁還有英挺的王子裝、以及充滿蝴蝶結和花朵的華麗洋裝，都可以幫娃娃們自由穿搭。

紙偶的衣服除了可以隨意搭配，如果買不到喜歡的款式或是想省錢，還可以自己動手畫更有創意。原po表示這張紙卡是在大掃除時找到的，也記得是當時購買蝦餅時店家所贈送。

網友看到後紛紛淚推是「時代的眼淚」，「1張1元」、「脖子必黏膠帶！」、「小時候超愛玩，現在還買不到」、「香港這邊也是流行這個」、「我玩過美少女戰士的，30飄過...」、「以前沒錢買新的還會自己用紙畫和剪衣服DIY」。

▼ 網友超懷舊珍藏 。（圖／翻攝自爆怨公社）

雖然紙娃娃是許多人的童年回憶，但也有人分享紙娃娃的都市傳說，透露它們其實「超黑暗」，「7月都不能玩」、「小時候玩被媽媽說，晚上紙人會起來走動，嚇得我馬上丟掉」、「如果不小心把紙娃娃的頭或是四肢弄斷...它半夜會來找你」、「小時候都說7月要拿書壓著，不然他會跑出來」、「晚上要鎖鐵盒裡」。

還有人說每到7月，阿嬤都會把娃娃都拿去燒掉，「就算買再多都要重來」。雖然關於紙娃娃的可怕謠言很多，不過也有人懷疑，應該只是大人要孩子不要沉迷的說法，或是廠商提高銷售量的手法而已。

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