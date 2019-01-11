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使喚護理師「關電視、倒水」　修女嗆聲：來住院妳們就要服務

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▲護理師,護士,打針,醫護人員,示意圖。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲護理人員會碰到各種病人。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

生活中心／綜合報導

一名護理師在《爆怨公社》透露，某「VIP修女」經常按紅色的緊急鈴，原本以為有緊急狀況，所以收到通知就衝進病房，沒想到都是要她幫忙關電視、調整音量或裝水，告知沒有緊急狀況勿按後還嗆「我來這邊住院就是妳們要服務」。

原PO透露，她工作的醫院是宗教醫院，宗教人士如修女、神父等都是VIP，由於台灣護理人員不足，小夜班通常是一個護理人員顧16到18個病人。事件中這名修女在住院期間狂按紅色緊急鈴，要她幫忙關電視、裝水、拉窗簾、水龍頭不通、電視太大聲幫轉音量等。

▲▼ 病床,醫院,病人,病患,手術,點滴,治療,就醫,住院。（圖／取自免費圖Pixabay）

▲修女住院，把護理師當看護。（示意圖／取自免費圖Pixabay）

原PO表示，紅鈴是緊急鈴，不是「服務鈴」，亂用可能會害其他需要搶救的病人錯失黃金急救時間，「這些事可以請外傭幫忙」。不料對方竟回嗆，「我來這邊住院就是妳們要服務，我這些要求過分嗎？」

原PO簡直傻眼到極致，「全民辛苦賺的薪水被您們使用還不知感激，還抱怨『護理師服務態度不好』，我真是白眼翻到視網膜剝離了」，她是一名護理師，職責是搶救病人，不是打雜的人。

看完PO文網友也留言挺原PO，「跟他說禱告神就會幫你了」、「真的把醫護人員當服務業了耶，啊是有收服務費是不是」、「修女的品德問題很大」、「不愧是護理人員，喜歡你那句『白眼翻到視網膜剝離了』」。

▲▼緊急鈴當服務鈴用 修女還嗆聲。（圖／翻攝自爆料公社）

▲原PO怒在社團發文。（圖／翻攝自爆料公社）

ET快訊
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關鍵字：護理師,修女,住院,醫護人員,爆怨公社

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