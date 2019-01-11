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他伸手付錢！囂張員工「找零7pupu丟地」　網一看笑噴：欠吉，讓它紅～

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲這位員工…你怎麼把找零丟在地板上？（示意圖／記者周宸亘攝、圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

結帳時，如果被店員丟錢對待，多少都會讓人覺得不被尊重。一名男網友日前就碰到「#欠教育訓練」的員工，因為他明明是好聲好氣把錢給對方，卻被用丟的方式找錢。看到照片後，網友也跟著大批，「有夠囂張」、「還直接丟在地板」、「真的有夠惡劣，怎麼講還都不回應才扯」、「開除這個沒禮貌的傢伙」。

「我好聲好氣拿錢給你，你找錢用丟的？」一名男網友在臉書《爆怨公社》貼出對方的照片，只見這名「員工」正在詢問「是否需要統一編號？」但是看看地板，找零竟然直接被丟在地上，讓原PO標註這名員工「#欠教育訓練」。

但仔細看看照片，這名身穿「藍色上衣+灰色褲子」的員工根本不是人類，而是一台停車費自動繳費機，上面還貼著「監視錄影中，請微笑」的紙條，底下還印有「Thank you！」的字樣。不知道是因為找零口太大，還是掉錢力道太猛，零錢就這樣噴飛掉在地上。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲繳費機啊，零錢噴出找零口了啦！（圖／翻攝自爆怨公社）

看到貼文後，其他人也跟著開玩笑，「欠吉，讓它紅～讓它紅」、「區區一個收費員這麼囂張」、「態度這麼差，一定要讓大家知道，讓它混不下去，叫他準備換工作了」、「還要求你微笑吔」、「我都跟他說要算便宜一點，他都不理我」、「這個性最差欸！欠肉搜」、「他還很挑存進去的錢，常常被他退回」、「你還沒遇過直接用零錢丟人的」。

還有網友幫這位員工緩頰，「他只是收錢的」、「體諒一下，站太久了心情不好」、「他沒說暫停營業就對你不錯了」、「就你有脾氣？我也有」、「工讀生在裡面很辛苦的」、「你這樣跟在車上和導航吵架是一樣的道理」、「：我請問你，那你想怎樣」、「整年沒休假站在停車場，火氣是會大一點」。

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關鍵字：找零,停車費,繳費機,零錢,爆怨公社

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